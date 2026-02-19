B1 Inregistrari!
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții

Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții

Iulia Petcu
19 feb. 2026, 19:53
Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce schimbare propune Nepalul pentru ascensiunea pe Everest
  2. Cum poate influența decizia economia montană
  3. Ce alte obligații aduce proiectul de lege

Guvernul Nepalului pregătește o schimbare majoră în regulile de acces pe Everest, într-un context marcat de aglomerație și riscuri crescute pentru alpiniști. Măsura vizează limitarea ascensiunilor la cei cu experiență reală în altitudine, fără a bloca însă sezonul imediat următor.

Ce schimbare propune Nepalul pentru ascensiunea pe Everest

Autoritățile nepaleze intenționează să condiționeze accesul pe Everest de dovada unei ascensiuni anterioare pe un vârf nepalez de cel puțin 7.000 de metri. Ministerul Turismului explică faptul că inițiativa urmărește să reducă riscurile generate de prezența alpiniștilor insuficient pregătiți. În ultimii ani, vârful a devenit tot mai aglomerat, iar blocajele din pasaje înguste au crescut semnificativ pericolul accidentelor.

Reprezentanții guvernului susțin că selecția mai strictă este necesară pentru siguranță. „Regula care a fost propusă vizează rezervarea Everestului pentru cei mai experimentați alpiniști și, sperăm, reducerea accidentelor la altitudine”, a declarat Himal Gautam pentru AFP. Oficialul a adăugat că măsura ar putea încuraja și explorarea altor vârfuri nepaleze, reducând presiunea asupra Everestului.

Cum poate influența decizia economia montană

Potrivit autorităților, restricția ar putea genera beneficii economice în alte regiuni alpine. Gautam consideră că noua abordare va permite o „diversificare a vârfurilor puse la dispoziția alpiniștilor”, sprijinind astfel comunități din văi mai puțin frecventate. Nepalul dispune de sute de vârfuri de mare altitudine, multe rămase neatinse, care ar putea deveni alternative atractive.

Decizia a fost salutată de lideri ai expedițiilor locale, inclusiv de Mingma Sherpa, care a catalogat-o drept „un gest pozitiv, care îi va promova pe cei mai experimentați și va face Everestul mai sigur”. În schimb, Lukas Furtenbach a susținut ideea generală, dar a pus sub semnul întrebării criteriul ales. „În ce măsură ascensiunea unui singur vârf de 7.000 de metri te califică pentru Everest?”, a întrebat el, sugerând că experiența globală ar trebui evaluată mai larg.

Ce alte obligații aduce proiectul de lege

Propunerea legislativă introduce și obligativitatea prezentării unor certificate medicale, menite să confirme aptitudinea fizică pentru altitudine extremă. În același timp, autoritățile renunță la garanția rambursabilă de 4.000 de dolari pentru deșeuri, relatează HotNews. În locul acesteia, alpiniștii vor contribui la un fond dedicat igienizării versanților și sprijinirii lucrătorilor locali implicați în expediții.

