Caz nou de cruzime asupra animalelor: Un bărbat din Afumați și-a ucis câinele și bătut calul. În urmă cu 5 ani a incendiat alt animal

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 18:20
sursa foto: Facebook/ Protecția animalelor CJ Ilfov
Cuprins
  1. Ce antecedente penale are acest individ din Afumați
  2. Ce măsuri au luat autoritățile pentru salvarea animalelor

Un individ din Afumați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost reținut inițial pentru 24 de ore în urma unor fapte de o cruzime extremă supra animalelor. Individul este acuzat că, în urmă cu două nopți, și-a omorât câinele și a bătut cu bestialitate un cal, fapta fiind descoperită de Poliția Ilfov și de reprezentanții Protecției Animalelor.

Ce antecedente penale are acest individ din Afumați

Individul nu se află la prima abatere gravă, acesta fiind cunoscut de autorități pentru un incident similar petrecut în urmă cu cinci ani. La acel moment, acest bărbat din Afumați a fost condamnat la închisoare și a executat aproape doi ani de pedeapsă după ce a incendiat un alt cal, animalul respectiv murind ulterior în ciuda eforturilor de a-l salva. După eliberarea din penitenciar, agresorul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca.

Ce măsuri au luat autoritățile pentru salvarea animalelor

În urma atrocităților descoperite la fața locului, Poliția Ilfov și doctorul Ovidiu Roșu au intervenit și au reușit  să salveze un cal și un alt câine care se aflau în gospodărie. Animalele au fost preluate sub protecția autorităților și se află acum în afara oricărui pericol. Din cauza istoricului violent, procurorul de caz va solicita instanței interdicția definitivă ca acest personaj să mai dețină animale pe viitor, potrivit antena3.

Acest caz amintește de un alt scenariu de o cruzime greu de imaginat, din Sibiu, unde doi bărbați au fost acuzați de uciderea și rănirea intenționată a unor câini.

Dosar penal privind violența asupra animalelor a ajuns în fața instanței, după ce procurorii au finalizat ancheta în care sunt vizați cei doi indivizi.

Dosarul a fost trimis în judecată după ce judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoria Sibiu a confirmat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori. Instanța a stabilit că actele și probele adunate în timpul urmăririi penale respectă cerințele legii,

