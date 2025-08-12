Un italian a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit îl el i-a schimbat viața

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din localitatea italiană Crema, din regiunea Lombardia, a cumpărat un dulap vechi, cu 200 de euro. Ce a găsit în el a fost mult mai valoros.

Cuprins

Ce a găsit bărbatul în dulap

Cui aparțineau bunurile

Cu ce s-a ales bărbatul

Dulapul, până șă-și găsească noua casă și să fie recondiționat, fusese abandonat timp de un an într-o magazie.

În timpul lucrărilor, bărbatul a descoperit că dulapul ascundea un fund dublu. Ce a găsit în el l-a șocat.

a găsit titluri poștale cu dobândă, emise între anii 1992 și 1994. În total, aceste titluri aveau o valoare de 18 milioane de lire italiene, echivalentul a aproximativ 190.000 de euro.

Documentele găsite arătau că aceste titluri au aparținut fraților Carlo și Francesca De Martino născuți în 1907, respectiv în 1911.

Aceste titluri poștale reprezintă un instrument de economisire emis de Poșta Italiană și garantat de autoritățile acestei țări, conform .

Cu ce s-a ales italianul

Numai titularii sau moștenitorii acestora pot încasa banii. Italianul a încercat să obțină detalii despre moștenitori de la persoana de la care a cumpărat dulapul, însă nu a avut succes.

În cele din urmă, bărbatul a anunțat autoritățile și a predat titlurile poștale.

Persoanele care găsesc un pierdut, conform legislației, au dreptul la o recompensă de 10% din valoarea acestuia. Astfel, dacă moștenitorii vor răscumpăra sumele, bărbatul poate primi suma de aproximativ 19.000 de euro.