Un medic din Craiova este cercetat de procurorii DIICOT pentru trafic de persoane. El este suspectat că ar fi constrâns o femeie vulnerabilă să facă curățenie în locuința sa, dar și în casele altor membri ai familiei și în locații unde urmau să aibă loc evenimente. Ancheta evidențiază un caz grav de exploatare prin muncă.

Cum a fost recrutată și exploatată femeia

Potrivit anchetatorilor, femeia, aflată într-o situație dificilă financiară și cu probleme de sănătate, a fost luată de medic la domiciliul său și transformată în fără a primi vreun salariu pentru munca depusă. Victima a fost obligată să muncească și în alte locuințe ale familiei medicului, dar și în spații unde urmau să fie organizate diverse evenimente.

Ce măsuri au luat autoritățile în acest caz

Miercuri, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat două percheziții domiciliare în cadrul dosarului. Ancheta a fost declanșată în urma unor investigații complexe, iar autoritățile au efectuat percheziții pentru strângerea probelor necesare.

Un medic din Craiova este cercetat. Ce spune comunicatul oficial DIICOT

„Astăzi, 19 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, au pus în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.

Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în luna septembrie 2023, un suspect, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime (probleme de sănătate şi familiale), a recrutat-o şi a adăpostit-o în scopul exploatării prin muncă”, se arată în comunicatul transmis de .

Ancheta este în plină desfășurare pentru identificarea tuturor aspectelor legate de acest caz de trafic de persoane.

Autoritățile anunță că vor lua toate măsurile legale pentru a proteja victimele traficului de persoane și pentru a sancționa persoanele implicate. Cazul medicului din Craiova evidențiază încă o dată necesitatea vigilenței sporite în combaterea exploatării vulnerabililor și a traficului de persoane în România.