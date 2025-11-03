B1 Inregistrari!
Prețurile serviciilor casnice sunt în creștere. Cât câștigă o menajeră în România: „Este foarte mult de muncă”

Ana Beatrice
03 nov. 2025, 09:59
Sura Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât ar trebui să câștige o menajeră pentru o zi întreagă de muncă
  2. Cum au reacționat internauții la postarea menajerei

Prețurile serviciilor casnice urcă constant, iar cererile menajerelor și meseriașilor depășesc rapid așteptările angajaților. O menajeră a testat piața online, constatând că 350 de lei pe zi sunt socotiți de majoritatea foarte puțini. Veniturile lucrătoarelor din România ajung, surprinzător, comparabile cu ale celor cu experiență din vest, stârnind discuții aprinse online.

Cât ar trebui să câștige o menajeră pentru o zi întreagă de muncă

O femeie din Capitală a stârnit o adevărată discuție pe grupul de Facebook „Curatenie si servicii de curatenie”, întrebând cât ar fi corect să ceară pentru o zi întreagă de menaj și călcat haine.

„Bună seara, am și eu o întrebare fetelor! Cât să iau la un apartament cu 5 camere, bucătărie și trei băi, plus o terasă mare, călcat, curățenie, spălat haine, program de la 9 la 18 sau 19! Eu iau 350 lei credeți că este ok?”, se arată în mesajul postat.

Postarea a declanșat rapid o dezbatere aprinsă, cu opinii diverse, majoritatea internauților sfătuind-o să-și majoreze tariful.

Cum au reacționat internauții la postarea menajerei

Comentariile internauților au variat puternic, subliniind că 350 de lei pentru 10 ore de curățenie, spălat și călcat haine este mult prea puțin.

Unii recomandă tarife pe oră, de la 40 până la 50 de lei. Alții sugerează prețuri fixe pentru curățenie generală între 1.000 și 1.200 de lei, în funcție de mărimea și starea locuinței.

O persaonă a explicat: „Serviciile extra, precum schimbat lenjeria sau spălatul rufelor, se plătesc separat, evitând discuțiile.” „Sunt 10 ore de muncă, eu iau 50 de lei pe oră. Este foarte mult de muncă la lucrare”, a spus o femeie. „Pentru o curățenie generală completă, minim 1.200 de lei, depinde și de murdărie și soluții folosite”, a completat altcineva.

Întreținerea regulată, săptămânală sau lunară, poate avea un preț mai mic decât curățenia generală. Cei cu experiență recomandă stabilirea unui tarif fix clar pentru fiecare tip de lucrare efectuată.

