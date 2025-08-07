B1 Inregistrari!
Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat

Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat

07 aug. 2025, 22:21
Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat
Foto simbol: Facebook / SMURD

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 58 de ani. Acesta a murit și alte trei persoane sunt supuse evaluării medicale după ce un tractor s-a răsturnat. Accidentul s-a petrecut joi, în localitatea Malu cu Flori din județul Dâmbovița, pe strada Crăițelor.

 

Cuprins:

  1. Cum s-a petrecut accidentul
  2. În ce stare se află șoferița și celelalte două femei implicate

 

Cum s-a petrecut accidentul

Polițiștii au fost sesizați cu privire la incident în jurul orei 18.20. Ajunși la fața locului, agenții au constatat că patru persoane au fost implicate în accident, dintre care trei femei și un bărbat.

Numai o persoană se afla în tractor la momentul accidentului, o femeie de 78 de ani, în timp ce celelate trei persoane se aflau în remorca pe care o tracta tractorul și care, nu era înregistrată în circulație. La un moment dat, femeia de 78 de ani ar fi pierdut controlul direcției, iar tractorul s-a răsturnat într-un șanț.

„În jurul orei 18:23 am fost solicitaţi să intervenim în localitatea Malu cu Flori, unde, potrivit apelului primit prin SNUAU 112, un tractor s-a răsturnat. La faţa locului intervin echipaje de la Garda de Intervenţie Voineşti cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare şi un echipaj SMURD, precum şi un echipaj de descarcerare grea din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte”, a transmis ISU Dâmboviţa, citat de Știrile ProTV.

În ce stare se află șoferița și celelalte două femei implicate

La fața locului s-au deplasat echipaje de la Garda de Intervenție Voinești cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare grea din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște, un elicopter SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița cu două ambulanțe de tip B și una de tip C.

În urma accidentului, bărbatul aflat în remorcă, în vârstă de 58 de ani, a încetat din viață. Șoferița de 78 de ani și alte două femei, de 52 și 63 de ani, aflate în remorcă în momentul accidentului, au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

