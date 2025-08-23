Un motociclist de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs pe Transfăgărășan

Un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, a fost mușcat de un urs, sâmbătă, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe Transfăgărășan. El oprise în coloană, din cauza traficului aglomerat.

Cum a ajuns turistul să fie mușcat de urs

Incidentul a avut loc în zona Valea lui Stan, pe tronsonul de drum dintre Cetatea Poenari și Barajul Vidraru.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat.

În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi mușcat de gamba piciorului drept”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Bărbatul s-a ales astfel cu o plagă zgâriată la piciorul drept. A primit îngrijiri medicale și a refuzat transportul la spital.