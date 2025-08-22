Un muncitor de 45 de ani a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa

Un muncitor, în vârstă de 45 de ani, a murit după ce a căzut de pe un , de la aproximativ 15 metri, în .

Ce s-a întâmplat

Stare critică

ISU Constanța a fost solicitat să intervină la complexul Aviatorilor din municipiul Constanța, unde o persoană a căzut de la aproximativ 15 metri înălțime. Incidentul s-a petrecut pe aleea care duce la Universitatea Ovidius.

Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, venise pe litoral să muncească. El era din Neamț, conform .

La fața locului au intervenit un echipaj moto Fripis și un echipaj SMURD C1.

Victima a fost găsită în stare critică, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.

Bărbatul, din păcate, nu a răspuns manevrelor de resucitare, iar decesul acestuia a fost constatat. Poliția a ajuns imediat la fața locului pentru primele cercetări.

În urma acestora, a fost deschisă o anchetă. Cercetările continuă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.