Un muncitor de 45 de ani a căzut de pe bloc, de la 15 metri în Constanţa

Un muncitor, în vârstă de 45 de ani, a murit după ce a căzut de pe un bloc, de la aproximativ 15 metri, în Constanța.
ISU Constanța a fost solicitat să intervină la complexul Aviatorilor din municipiul Constanța, unde o persoană a căzut de la aproximativ 15 metri înălțime. Incidentul s-a petrecut pe aleea care duce la Universitatea Ovidius.
Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, venise pe litoral să muncească. El era din Neamț, conform Observator.
La fața locului au intervenit un echipaj moto Fripis și un echipaj SMURD C1.
Victima a fost găsită în stare critică, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare, conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.
Bărbatul, din păcate, nu a răspuns manevrelor de resucitare, iar decesul acestuia a fost constatat. Poliția a ajuns imediat la fața locului pentru primele cercetări.
În urma acestora, a fost deschisă o anchetă. Cercetările continuă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.