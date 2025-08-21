B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia

Adrian Teampău
21 aug. 2025, 11:03
Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia
Sursa foto: Facebook / Vlad Pascu

Vlad Pascu rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare, pronunțată de Judecătoria Mangalia, în urma accidentului de la 2 Mai. Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia definitivă în acest caz.

Cuprins:

  • Decizie finală în dosarul Vlad Pascu
  • Povestea tragediei de la 2 Mai

Decizie finală în dosarul Vlad Pascu

Sentinţa vine la doi ani şi două zile de la producerea evenimentului care a dus la moartea a doi tineri, în august 2023. Autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor trei, Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai.

Curtea de Apel Constanța a respins joi apelurile făcute de Vlad Pascu, de parchet, dar și de părțile civile și a menținut sentința pronunțată de prima instanță, Judecătoria Mangalia, în ianuarie 2025. Părinții victimelor au cerut ca faptele să fie încadrate la omor și, implicit, o pedeapsă mai dură. Pe de altă parte, Vlad Pascu a solicitat o reducerea pedepsei pentru că a denunțat rețeaua de la care se aproviziona cu droguri.

Tânărul a primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani și 8 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, 3 ani și 4 luni de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru părăsirea locului accidentului. Instanța a hotărât o pedeapsă cumulată de 10 ani de închisoare.

Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă și va fi pusă în aplicare imediat. De altfel, Vlad Pascu se află în arest preventiv, de doi ani de zile, fiind încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.

Povestea tragediei de la 2 Mai

În 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai, Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni ce mergeau pe marginea drumului. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi. Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, care au murit, aveau 20 și, respectiv, 21 de ani și erau studenți la Facultatea de Geografie a Universității București.

După comiterea accidentului, Vlad Pascu a fugit şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că, la momentul comiterii accidentului se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.

