La Buzău prinde contur un modern care promite multă distracție pe apă. Complexul va avea valuri spectaculoase, tobogane amețitoare și bazine cu apă sărată cu efect terapeutic. Investiția este estimată la aproape 10 milioane de euro, iar lucrările sunt în plină desfășurare. La final, complexul va putea primi simultan peste 2.000 de vizitatori.

Ce atracții îi vor aștepta pe vizitatori în noul Aquapark din Buzău

Lucrările avansează rapid pe șantier, iar complexul începe să prindă contur. Toboganele uriașe sunt deja montate, iar bazinele pentru copii și adulți sunt pregătite. Unele trasee vor avea boluri speciale în care cei care coboară cu colacul se vor învârti într-o pâlnie uriașă. La finalul coborârii, aceștia vor ajunge direct în bazin.

„Avem o plecare de la 11 metri şi o plecare de la 15 metri, două zone foarte bine calculate astfel încât să crească antrenul şi viteza de utilizare.”, a declarat Daniela Marișcu, reprezentant constructor, notează observatornews.ro.

Proiectul include o cu valuri, zone de joacă în apă pentru copii și jacuzzi-uri. De asemenea, va exista un râu artificial de aproape un kilometru, unde vizitatorii se vor putea relaxa plutind pe colac, purtați de curent.

„Această investiție este realizată în proporție de 75 la sută și sperăm ca până la 1 iunie să finalizăm această investiție.”, a transmis primarul municipiului Buzău.

Cum va arăta una dintre principalele atracții ale noului complex

Unul dintre principalele puncte de atracție va fi bazinul cu apă sărată adusă de la . Apa este renumită pentru proprietățile sale terapeutice. În jurul piscinelor vor fi amenajate peste 5.000 de metri pătrați de plajă.

Vizitatorii vor avea la dispoziție și aproximativ 3.800 de metri pătrați de spațiu verde pentru relaxare. Accesul în complex se va face pe bază de brățară. O zi de distracție ar urma să coste în jur de 50 de lei.

Localnicii spun că un astfel de loc era necesar în oraș și cred că va deveni rapid un punct de atracție pentru familii și tineri. „Chiar mă uitam cu soțul și spuneam ce parc mare și frumos se face pentru nepoțelele noastre”, a declarat o femeie. De asemenea, tinerii spun că oamenii aveau nevoie de un spațiu modern unde să își petreacă , mai ales în weekend. Investiția totală în acest proiect ajunge la aproape 10 milioane de euro.