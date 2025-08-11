B1 Inregistrari!
Cât costă cazarea în apartamentele lui Jorge din Mamaia. Locația are și piscină în aer liber (VIDEO)

Traian Avarvarei
11 aug. 2025, 11:46
Jorge. Sursa foto: Captură video - JORGE OFFICIAL / YouTube

Jorge se numără printre vedetele care fac bani și din turism, prin închirierea locuințelor pe care le dețin pe litoral. Cântărețul are apartamente în Mamaia Nord.

Cuprins

  • Ce facilități au apartamentele lui Jorge de pe litoral
  • Cât costă să închiriezi unul dintre apartamentele lui Jorge de pe litoral

Ce facilități au apartamentele lui Jorge de pe litoral

Apartamentele sunt aproape de Plaja Mamaia, iar întreaga locație pune la dispoziție un restaurant, o piscină în aer liber sezonieră, un centru de fitness și un bar.

„Oaspeții au la dispoziție WiFi gratuit în întreaga proprietate. Fiecare unitate pune la dispoziție o terasă, o bucătărie complet utilată, cu un frigider, o zonă de relaxare cu o canapea extensibilă, un televizor cu ecran plat, o mașină de spălat și o baie proprie cu duș și un uscător de păr. Există de asemenea un cuptor cu microunde, o plită și o cafetieră”, se arată în descrierea apartamentelor de pe site-ul oficial, potrivit Libertatea.

Apartamentele mai au o zonă de wellness cu saună și cadă cu hidromasaj.

Cât costă să închiriezi unul dintre apartamentele lui Jorge de pe litoral

În perioada 17-21 august, o noapte de cazare costă 1.095 de lei pentru o cameră Studio King Deluxe, pentru patru persoane.

Un studio cu vedere la mare, tot pentru patru persoane, se închiriază cu 1.130 de lei pe noapte.

Prețurile mai scad apoi. De exemplu, în perioada 24-27 august 2025, o noaptea de cazare pentru camera Studio King Deluxe este de 915 lei.

