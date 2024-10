Un nou caz de turist păcălit de rezervările de pe litoral. Ce a pățit o femeie din Suceava care a plătit pentru un sejur all inclusive în Mamaia

O femeie din Suceava a plătit aproape 5.000 de euro pentru un sejur all inclusive în . Femeia a descoperit ulterior că hotelul era scos la vânzare și a mers la poliție.

Femeia și-a dat seama după cinci zile că era victima unei înșelăciuni

Pe 14 iunie 2024, femeia a făcut o rezervare online pentru un sejur de șapte nopți tip „all inclusive” pentru perioada 26 iulie – 2 august 2024, la un hotel din Aceasta a plătit în avans suma de 4.662 de lei, pe care i-a virat în condul indicat de reprezentanții hotelului.

După cinci zile de la rezervare, aceasta a descoperit că este victima unei înșelăciuni, după ce a citit mai multe recenzii privind cazarea. Hotelul era de fapt închis și scos la vânzare, potrivit

„Luni, 22 iulie, la orele 14:30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată de către Mirela G., din municipiul Suceava, cu privire la faptul că în urma unei tranzacții online a fost înșelată cu suma de 4.662 de lei. La data de 14.06.2024 femeia a făcut o rezervare online pentru un sejur de 7 (șapte) nopți tip all-inclusive în perioada 26.07.2024-02.08.2024, la hotelul Fernweh no. 5 din stațiunea Mamaia, jud. Constanța, achitând prin virament bancar suma de 4.662 de lei, aferentă plății sejurului către Sunrise Travel SRL. Ulterior, respectiv la data de 21.07.2024, femeia a observat în spațiul online mai multe recenzii cu privire la hotelul Fernweh no. 5, constatând că hotelul este închis și pus spre vânzare. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, cercetările fiind continuate de către lucrătorii BIC”, au transmis reprezentanții IPJ Suceava.

Polițiștii au primit zeci de plângeri de acest fel

De la începutul sezonului estival, autoritățile au fost înștiințate de zeci de astfel de cazuri. De aceea, comisarii de la Protecția Consumatorului le recomandă celor care vor să plece în vacanță să verifice hotelul atunci când își cumpără un pachet de servicii turistice.