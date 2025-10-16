Un nou cutremur în România s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 3,7 pe scara Richter și o adâncime de 138,7 kilometri. Informațiile au fost confirmate de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ).

Unde a fost resimțit noul cutremur în România

Zona Vrancea este considerată cea mai activă din punct de vedere seismic din țară. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost resimțit în mai multe orașe din sud-estul țării.

Cele mai apropiate localități de epicentru sunt Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe și Brașov. Cutremurul s-a simțit slab și în Ploiești și Bacău, fără să provoace pagube.

Câte cutremure au avut loc recent la noi în țară

În ultimele 24 de ore, cutremurul vine după alte două evenimente seismice. Miercuri dimineață, un seism de 4 grade s-a produs în județul Satu Mare.

La scurt timp, un alt cutremur de 3,3 grade a avut loc în județul Buzău. , cutremurul a provocat fisuri în pereții unui liceu și căderi de cărămizi. Elevii au fost evacuați preventiv din două școli afectate de mișcarea seismică.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

În timpul unui cutremur, păstrează-ți calmul și încearcă să eviți orice gest panicat care ar putea provoca accidente suplimentare. Dacă te afli într-o clădire, adăpostește-te rapid sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență, pentru protecție.

Evită să folosești liftul sau să alergi pe scări în timpul mișcării seismice, deoarece acestea pot deveni extrem de periculoase. Dacă te prinde cutremurul în exterior, îndepărtează-te cât mai mult de clădiri, stâlpi, copaci sau alte obiecte instabile. După terminarea seismului, verifică imediat dacă există scurgeri de gaz, fire electrice rupte, incendii sau structuri deteriorate în jur.