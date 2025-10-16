B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un nou cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul

Un nou cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 11:20
Un nou cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde a fost resimțit noul cutremur în România
  2. Câte cutremure au avut loc recent la noi în țară
  3. Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Un nou cutremur în România s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 3,7 pe scara Richter și o adâncime de 138,7 kilometri. Informațiile au fost confirmate de Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Unde a fost resimțit noul cutremur în România

Zona Vrancea este considerată cea mai activă din punct de vedere seismic din țară. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul a fost resimțit în mai multe orașe din sud-estul țării.

Cele mai apropiate localități de epicentru sunt Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe și Brașov. Cutremurul s-a simțit slab și în Ploiești și Bacău, fără să provoace pagube.

Câte cutremure au avut loc recent la noi în țară

În ultimele 24 de ore, cutremurul vine după alte două evenimente seismice. Miercuri dimineață, un seism de 4 grade s-a produs în județul Satu Mare.

La scurt timp, un alt cutremur de 3,3 grade a avut loc în județul Buzău. În Satu Mare, cutremurul a provocat fisuri în pereții unui liceu și căderi de cărămizi. Elevii au fost evacuați preventiv din două școli afectate de mișcarea seismică.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

În timpul unui cutremur, păstrează-ți calmul și încearcă să eviți orice gest panicat care ar putea provoca accidente suplimentare. Dacă te afli într-o clădire, adăpostește-te rapid sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență, pentru protecție.

Evită să folosești liftul sau să alergi pe scări în timpul mișcării seismice, deoarece acestea pot deveni extrem de periculoase. Dacă te prinde cutremurul în exterior, îndepărtează-te cât mai mult de clădiri, stâlpi, copaci sau alte obiecte instabile. După terminarea seismului, verifică imediat dacă există scurgeri de gaz, fire electrice rupte, incendii sau structuri deteriorate în jur.

Tags:
Citește și...
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Eveniment
Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
Politică
Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
Sora fostei ministre Carmen Dan, în centrul unei escrocherii de 1,3 milioane de euro! La audieri vor ajunge și afaceriști celebri
Eveniment
Sora fostei ministre Carmen Dan, în centrul unei escrocherii de 1,3 milioane de euro! La audieri vor ajunge și afaceriști celebri
Artist celebru, la mobilizare. Cum arată o zi de militărie
Eveniment
Artist celebru, la mobilizare. Cum arată o zi de militărie
Românii conduc topul european al risipei alimentare. 150 kg de mâncare aruncate anual la gunoi
Eveniment
Românii conduc topul european al risipei alimentare. 150 kg de mâncare aruncate anual la gunoi
Gigi Becali, gest incredibil chiar la pelerinajul Sfintei Parascheva! Ce a făcut patronul FCSB cu Noul Testament
Eveniment
Gigi Becali, gest incredibil chiar la pelerinajul Sfintei Parascheva! Ce a făcut patronul FCSB cu Noul Testament
Are 101 de ani și încă merge la muncă! Care este secretul longevității femeii
Eveniment
Are 101 de ani și încă merge la muncă! Care este secretul longevității femeii
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Eveniment
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a fost prelungit! Credincioși din toată țara au continuat să vină la Iași. Ce spun aceștia
Ești în căutarea cadoului memorabil? Laremagift.ro este soluția, descoperă colecția de brelocuri personalizate
Eveniment
Ești în căutarea cadoului memorabil? Laremagift.ro este soluția, descoperă colecția de brelocuri personalizate
Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar și prima femeie general din sistemul militar, anchetată de DNA pentru fapte grave de corupție
Eveniment
Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar și prima femeie general din sistemul militar, anchetată de DNA pentru fapte grave de corupție
Ultima oră
12:17 - Unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume a fost descoperit în Argentina
12:13 - Ministrul Educației a anunțat implementarea unui ghid de utilizare a inteligenței artificiale în școli. Când se va întâmpla acest lucru
12:06 - Sora fostei ministre Carmen Dan, în centrul unei escrocherii de 1,3 milioane de euro! La audieri vor ajunge și afaceriști celebri
11:42 - Artist celebru, la mobilizare. Cum arată o zi de militărie
11:38 - Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
11:34 - Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
11:08 - Nu mai avem acces la filme erotice? Scandal în Senat
11:02 - Oana Roman, dezvăluiri din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei: „M-a traumatizat profund”. Ce spune despre o nouă relație
10:54 - Românii conduc topul european al risipei alimentare. 150 kg de mâncare aruncate anual la gunoi
10:29 - Studiu: Mașinile hibride poluează de cinci ori mai mult decât se estima. Iată ce arată datele