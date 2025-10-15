B1 Inregistrari!
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit seismul

Ana Beatrice
15 oct. 2025, 09:03
Un cutremur în Satu Mare cu magnitudinea de 4 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, la ora 7:57. Seismul a avut loc la o adâncime de 5 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cutremurul s-a resimțit în mai multe localități din nord-vestul României, dar nu s-au raportat pagube materiale sau victime.

Unde a fost resimtit cutremurul

Potrivit datelor INCDFP, epicentrul seismului a fost localizat în județul Satu Mare, la 22 de kilometri sud-est de municipiu. Orașele cele mai apropiate de zona afectată sunt Baia Mare, la 34 de kilometri vest, și Zalău, la 55 de kilometri nord.

Cutremurul s-a produs la o adâncime mică, de doar 5 kilometri, ceea ce explică senzația mai puternică la suprafață. De asemenea, seismul a fost înregistrat și la aproximativ 87 de kilometri sud de orașul ucrainean Mukacheve.

Câte cutremure au avut loc în România în octombrie 2025

Până în acest moment, în luna octombrie s-au produs 13 cutremure pe teritoriul României, potrivit specialiștilor de la INCDFP. Magnitudinile acestora au fost cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter, majoritatea în zonele Vrancea și Buzău. Seismul din Satu Mare este printre cele mai puternice din această lună, fiind clasificat ca unul de intensitate medie. Reprezentanții INCDFP monitorizează constant activitatea seismică pentru a evalua eventualele riscuri din regiune.

Când s-au produs cele mai puternice cutremure din ultimii ani

Cele mai mari seisme ale anului 2025 au avut loc în județele Buzău și Vrancea, ambele cu magnitudinea 4,4 pe Richter. Primul s-a produs pe 13 februarie în zona seismică Buzău, iar al doilea, pe 11 mai, în Vrancea. Anul trecut, cel mai puternic cutremur a avut 5,4 grade și a fost înregistrat în județul Buzău pe 16 septembrie. Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să rămână calmi și să urmeze recomandările în caz de cutremur.

