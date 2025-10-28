Cutremur puternic în Turcia! Un seism cu magnitudinea de 6,2 a avut loc luni seara în Turcia, în regiunea Balıkesir, fiind urmat de 9 replici. Acestea au avut magnitudini cuprinse între 3,6 și 4,6, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului ( ).

de 6,2 s-a produs la ora 21:48:29 (ora locală a României), la adâncimea de 10.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km NE de Akhisar, 42km E de Soma, 56km S de Balikesir, 76km N de Salihli, 79km E de Bergama, 82km NE de Turgutlu, 85km NE de Manisa, 99km S de Mustafakemalpasa.

Cutremur puternic în Turcia. Ce a transmis ministrul turc de Interne

Seismul a fost resimțit puternic inclusiv la Istanbul, iar autoritățile au confirmat că unele clădiri s-au prăbușit, informează .

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a anunțat că nu s-au înregistrat decese. De asemenea, a mai spus că mai multe persoane au fost rănite după ce au sărit de la etaj în timpul cutremurului, iar echipele de salvare continuă verificările în teren:

„Există două clădiri prăbușite. Un magazin cu două etaje a fost, de asemenea, a fost pus la pământ. Clădirile erau goale.

Au fost avariate în cutremurele anterioare și, prin urmare, au fost evacuate. Jandarmeria a finalizat prima rundă de căutări. Nu există zone prăbușite în sate. Nu există decese. Pe baza căutărilor efectuate până acum, putem spune că nu există victime. În prezent, mă îndrept spre zona cutremurului pe șosea. Vom fi cu guvernatorul provinciei. Există o cerere privind răniții. Este vorba despre cei care au sărit de la balcoane.”, a declarat ministrul.

🔴 — Footage captures moment magnitude 6,1 earthquake strikes Balikesir, Türkiye, with cameras shaking, panicked residents fleeing into streets across Istanbul and Izmir — Türkiye Today (@turkiyetodaycom)

Cutremur puternic în Turcia. Cât de tare s-a resimțit seismul

Cutremurul a zguduit o mare parte din Turcia de nord-vest, iar locuitorii din Istanbul au declarat că au simțit vibrații prelungite. Primarul localității Sındırgı, Serkan Sak, a confirmat că există clădiri prăbușite în zonă.

Autoritățile turce au emis un mesaj de avertizare către populație:

„Nu intrați în clădirile avariate din zonă după cutremur. Nu vă aflați în preajma clădirilor riscante. Mențineți comunicarea prin intermediul serviciului de mesaje scurte (SMS) și al software-ului de mesagerie bazat pe internet. Urmați avertismentele autorităților oficiale.”, au transmis autoritățile.

Cum au reacționat autoritățile locale

Guvernatorul Izmirului, Süleyman Elban, a transmis că, până acum, nu s-au înregistrat pagube semnificative, însă, monitorizarea continuă. Și Biroul guvernatorului din Manisa a anunțat că echipele de intervenție au fost mobilizate imediat: „În urma cutremurului, echipele noastre, sub coordonarea Centrului de Criză al guvernatorului nostru, au început rapid studiile pe teren. Transmitem cele mai bune urări tuturor cetățenilor noștri.”

Guvernatorul orașului Balıkesir, İsmail Ustaoğlu, a declarat că 22 de persoane au fost internate în spitale până acum în urma cutremurului care a avut ca centru Sındırgı.

„Patru dintre ele au fost externate. Există 18 cetățeni care au suferit răni minore din cauza panicii și a săriturilor de la balcoane. Slavă Domnului, nu există cetățeni aflați în situații care să le pună viața în pericol.”, a declarat guvernatorul orașului.