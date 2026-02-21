Un nou pas important pentru întărirea securității cibernetice regionale a fost făcut zilele trecute, la Kiev. Momentul a avut loc în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică. Reprezentanții instituțiilor naționale de profil din Ucraina, România și au semnat un Memorandum de Înțelegere trilateral. Acest demers deschide calea unei colaborări mai strânse între cele trei state.

Ce prevede noua Alianță Cibernetică pentru Reziliență Regională

Memorandumul a fost semnat de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Directoratul Național de Securitate Cibernetică al României și Agenția pentru Securitate Cibernetică a Republicii Moldova. Informația a fost transmisă de , printr-un comunicat de presă.

Prin acest document este creată oficial „Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională”. Inițiativa strategică urmărește să întărească capacitatea celor trei state de a face față amenințărilor din spațiul digital.

Noua structură va permite un schimb mai rapid de informații, utilizarea unor tehnologii avansate, coordonarea răspunsului la incidente cibernetice transfrontaliere și oferirea de sprijin reciproc pentru protejarea instituțiilor și valorilor democratice.

Un rol esențial îl are și expertiza Ucrainei, acumulată în contextul confruntării directe cu atacuri cibernetice complexe, experiență care va contribui la consolidarea apărării comune.

„Colaborarea cu Ucraina și Republica Moldova în domeniul securității cibernetice reprezintă o prioritate-cheie pentru noi. Putem învăța foarte mult unii de la alții. Credem în forța și calitatea acestei Alianțe Cibernetice și suntem angajați să o transformăm într-un model de urmat la nivel regional și european”, a transmis Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică al României.

De ce este considerată această alianță un pas decisiv pentru securitatea regiunii

Reprezentanții Ucrainei și Republicii Moldova au transmis un mesaj clar de susținere. Aceștia au subliniat importanța consolidării cooperării cu în domeniul securității cibernetice.

„Este important nu doar că avem același inamic și ne confruntăm cu aceleași amenințări, ci, mai ales, că împărtășim aceleași valori și o înțelegere comună conform căreia doar împreună putem consolida și construi reziliența cibernetică în regiunea noastră a Europei. Ucraina va depune toate eforturile, cunoștințele și expertiza noastră pentru a face această Alianță practică, eficientă și cu impact real. Îndemn națiunile partenere și prietenii noștri să ni se alăture – pentru că securitatea cibernetică este un sport de echipă. Iar numai împreună, ca o echipă unită și hotărâtă, putem reuși cu adevărat.”, a spus Nataliia Tkachuk, Secretar al NCSCC.

„Cooperarea dintre țările noastre este deja în desfășurare de ceva timp, iar acest memorandum consolidează și mai mult angajamentul nostru pentru creșterea rezilienței cibernetice în beneficiul și economiilor noastre. O Republică Moldova, o Ucraină și o Românie mai puternice și mai reziliente vor contribui la securitatea și prosperitatea Europei în ansamblu.”, a preciza Mihai Lupașcu, Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică a Republicii Moldova.

Inițiativa are la bază dialogul trilateral început în 2025. Aceasta reflectă o viziune comună privind construirea unei structuri regionale capabile să răspundă eficient amenințărilor cibernetice și hibride tot mai complexe. Astfel, semnarea memorandumului nu reprezintă doar o formalitate, ci marchează începutul unei noi etape. În acest context, Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională devine un pilon esențial al securității europene.