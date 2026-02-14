B1 Inregistrari!
Guvernul anunță că România a cumpărat un port strategic din Republica Moldova. Ce înseamnă pentru comerțul din Marea Neagră

Iulia Petcu
14 feb. 2026, 12:31
sursa foto: ebrd.com
Cuprins
  1. Ce presupune concret tranzacția anunțată de Guvern
  2. De ce este importantă aprobarea acționarilor Portului Constanța
  3. Ce avantaje economice aduce preluarea operatorului portuar

Guvernul României a anunțat finalizarea unei tranzacții cu miză strategică, care vizează preluarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești de către statul român. Mișcarea, susținută de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este prezentată drept un pas important pentru consolidarea infrastructurii logistice regionale.

Ce presupune concret tranzacția anunțată de Guvern

Executivul a transmis că România salută achiziția realizată prin intermediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în urma unui acord semnat cu BERD.

„Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța”, se arată în comunicatul oficial. Conform documentului, BERD a semnat la 31 decembrie 2025 acordul privind vânzarea integrală a participației sale.

De ce este importantă aprobarea acționarilor Portului Constanța

Tranzacția a primit undă verde din partea acționarilor Portului Constanța la 12 februarie 2026, un pas esențial pentru finalizarea procedurii. Autoritățile subliniază că, odată cu această achiziție, statul român își asumă o strategie de dezvoltare pe termen lung.

„Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării”, transmite Guvernul.

Planurile anunțate vizează extinderea capacității operaționale, modernizarea infrastructurii și întărirea rolului strategic al portului în fluxurile comerciale regionale. Investiția este prezentată ca un element complementar dezvoltării Portului Constanța, cu efecte directe asupra conectivității dintre Uniunea Europeană și statele din vecinătate, într-un context geopolitic sensibil.

sursa foto: X/@latiniano

Ce avantaje economice aduce preluarea operatorului portuar

Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din comerțul fluvial al Republicii Moldova, fiind un nod logistic crucial la gurile Dunării. Amplasarea sa, în apropierea granițelor cu România și Ucraina, și infrastructura diversificată, care include terminal petrolier, terminale de cereale și facilități pentru mărfuri generale, oferă premise pentru noi oportunități comerciale.

Guvernul indică și un potențial rol al portului în sprijinirea viitoarei reconstrucții a Ucrainei, precum și în consolidarea parteneriatului economic româno-moldovean, relatează stiripesurse.ro.

