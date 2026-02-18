B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili

Ana Maria
18 feb. 2026, 19:59
Cuprins
  1. Schimbări majore în primării! De ce insistă Ilie Bolojan pe reducerea cheltuielilor publice
  2. Ce rol ar trebui să aibă primăriile în noua viziune a Guvernului
  3. Vor exista concedieri sau reorganizări masive?

Schimbări majore în primării! Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat un nou set de măsuri care vizează reforma în administrația locală, cu accent pe reducerea risipei și folosirea eficientă a banilor publici. Premierul susține că schimbările sunt necesare pentru ca resursele statului să producă efecte concrete în viața de zi cu zi a românilor.

Schimbări majore în primării! De ce insistă Ilie Bolojan pe reducerea cheltuielilor publice

Șeful Executivului a explicat că fiecare leu cheltuit de stat provine fie din taxele plătite de cetățeni, fie din împrumuturi care împovărează bugetul pe termen lung. În acest context, responsabilitatea față de modul în care sunt gestionați banii publici devine esențială.

Cheltuielile se fac din banii cetățenilor sau din banii împrumutați, pentru care plătim dobânzi foarte mari”, a spus premierul.

Ce rol ar trebui să aibă primăriile în noua viziune a Guvernului

Ilie Bolojan consideră că administrațiile locale trebuie să își redefinească rolul și să devină adevărați poli de dezvoltare pentru comunități. În opinia sa, primăriile nu trebuie să fie doar instituții care colectează taxe, ci structuri care generează proiecte și servicii de calitate pentru cetățeni.

Primăriile trebuie să existe pentru a face proiecte pentru oameni, în condiții mai bune și cu servicii mai bune”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că eficiența administrativă înseamnă gestionarea atentă a resurselor și orientarea investițiilor către nevoile reale ale comunității.

Vor exista concedieri sau reorganizări masive?

Potrivit premierului, nu toate administrațiile locale vor fi vizate de restructurări ample. Există deja exemple de primării performante, din mai multe regiuni ale țării, care funcționează eficient și care nu necesită schimbări majore.

Avem primării care sunt factori de dezvoltare și care nu vor avea nevoie de reorganizări decât punctual”, a explicat Bolojan, potrivit Știripesurse.

Astfel, reforma în administrația locală ar urma să fie aplicate diferențiat, în funcție de performanța fiecărei instituții.

Anunțul privind reforma în administrația locală vine într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă presiunea asupra bugetului și să crească eficiența cheltuielilor publice.

