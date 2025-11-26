B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă

Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă

Ana Beatrice
26 nov. 2025, 17:17
Un proiect de lege aduce măsuri mai dure împotriva violenței domestice: plângerea penală nu mai poate fi retrasă
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce proiectul inițiat de Alina Gorghiu
  2. Ce argumente aduce Alina Gorghiu pentru aceste modificări

Un proiect de lege propus de Alina Gorghiu a fost aprobat de Camera Deputaților. Acesta întărește regulile privind prevenirea și combaterea violenței domestice și aduce modificări în Codul penal.

Printre noutăți se află prelungirea automată a ordinului de protecție. Acesta rămâne valabil până la soluționarea cererii în primă instanță. O altă măsură importantă este eliminarea posibilității ca victima să-și retragă plângerea penală în cazurile de violență domestică. De asemenea, atunci când agresorul este membru al familiei, retragerea plângerii pentru loviri sau alte violențe nu mai are niciun efect juridic.

Ce schimbări aduce proiectul inițiat de Alina Gorghiu

Proiectul prevede că, odată cu înaintarea ordinului de protecție provizoriu, durata acestuia se prelungește automat. Prelungirea rămâne valabilă până la soluționarea cererii în primă instanță.

„Procurorul comunică acest lucru de îndată unității de poliție care a înaintat ordinul de protecție provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”, se arată în document.

Actul normativ urmărește să descurajeze violența domestică prin pedepse mai severe pentru agresorii care recidivează. Dacă o persoană a încălcat anterior un ordin de protecție, sancțiunile devin considerabil mai dure. În astfel de cazuri, limitele pedepsei sunt majorate cu jumătate.

Propunerea legislativă mai spune că, după expirarea măsurilor de protecție, persoana vizată poate cere un nou ordin. Acest lucru este posibil dacă există indicii că, fără aceste măsuri, viața, integritatea sau libertatea sa ar fi puse în pericol.

Ce argumente aduce Alina Gorghiu pentru aceste modificări

Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului, a subliniat într-un comunicat importanța acestor modificări. Ea a arătat că legea vine să acopere vulnerabilități reale constatate în practică, notează digi24.ro.

Ordinul de protecție provizoriu nu mai expiră după cinci zile, ci rămâne valabil până la soluționarea cererii în primă instanță, eliminând perioadele periculoase în care victimele rămâneau fără protecție. Mai mult, procurorul, autoritățile locale și furnizorii acreditați de servicii sociale pot depune direct cererea în numele victimei, un sprijin esențial pentru persoanele care nu pot sau nu îndrăznesc să ceară ajutor singure.

Statul poate interveni din oficiu în situațiile de risc major. Instanța este obligată să evalueze riscul chiar și fără raportul serviciului de probațiune, judecătorul bazându-se pe probele existente. Această abordare elimină situațiile în care ordinele de protecție erau respinse din motive pur formale. De asemenea, victima nu mai poate fi presată să renunțe la cererea depusă de instituții, fiind eliminată prevederea care permitea acest lucru. Măsura blochează ciclul toxic violență–renunțare–reviolentare. În plus, plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică, o decizie menită să protejeze victimele de influențe și constrângeri.

Tags:
Citește și...
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Eveniment
Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Eveniment
Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Eveniment
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Eveniment
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
Eveniment
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
Eveniment
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”
Eveniment
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”
Traficant de droguri tâlhărit în timpul unei tranzacții. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă
Eveniment
Traficant de droguri tâlhărit în timpul unei tranzacții. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă
Cum faci aluatul să crească mai repede? Iată care este trucul bunicilor
Eveniment
Cum faci aluatul să crească mai repede? Iată care este trucul bunicilor
Catalin Drula
Ultima oră
18:15 - Cătălin Drulă: Guvernul american a anunțat un parteneriat cu compania la care am lucrat ca inginer. Acest proiect salvează vieți zi de zi
18:09 - Mihaela Bilic transmite un avertisment dur. Ce consumăm zilnic și ne face rău: „Vai de mămăliga noastră”
18:03 - Cât plătesc românii pentru vacanțele la Târgurile de Crăciun din Europa în 2025. Care sunt rutele cu cele mai bune prețuri
17:48 - Cum au devenit un cuplu Octavia Geamănu și Marian Ionescu: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
17:45 - Călin Georgescu și George Simion sunt deciși să transforme Ziua Națională în circ. Cei doi au organizat marșuri separate la Alba Iulia
17:22 - Un cunoscut fotbalist din Europa a părăsit Arabia Saudită la doar câteva zile după semnarea contractului: „M-am săturat!”. Ce l-a șocat
16:48 - Cum a fost întâmpinat ambasadorul rus la sediul Ministerului de Externe de la Chișinău (FOTO)
16:41 - Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
16:38 - Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
16:19 - De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)