Un proiect de lege propus de Alina Gorghiu a fost aprobat de . Acesta întărește regulile privind prevenirea și combaterea violenței domestice și aduce modificări în Codul penal.

Printre noutăți se află prelungirea automată a ordinului de protecție. Acesta rămâne valabil până la soluționarea cererii în primă instanță. O altă măsură importantă este eliminarea posibilității ca victima să-și retragă plângerea penală în cazurile de violență domestică. De asemenea, atunci când agresorul este membru al familiei, retragerea plângerii pentru loviri sau alte violențe nu mai are niciun efect juridic.

Ce schimbări aduce proiectul inițiat de Alina Gorghiu

Proiectul prevede că, odată cu înaintarea provizoriu, durata acestuia se prelungește automat. Prelungirea rămâne valabilă până la soluționarea cererii în primă instanță.

„Procurorul comunică acest lucru de îndată unității de poliție care a înaintat ordinul de protecție provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”, se arată în document.

Actul normativ urmărește să descurajeze violența domestică prin pedepse mai severe pentru agresorii care recidivează. Dacă o persoană a încălcat anterior un ordin de protecție, sancțiunile devin considerabil mai dure. În astfel de cazuri, limitele pedepsei sunt majorate cu jumătate.

Propunerea legislativă mai spune că, după expirarea măsurilor de protecție, persoana vizată poate cere un nou ordin. Acest lucru este posibil dacă există indicii că, fără aceste măsuri, viața, integritatea sau libertatea sa ar fi puse în pericol.

Ce argumente aduce Alina Gorghiu pentru aceste modificări

, inițiatoarea proiectului, a subliniat într-un comunicat importanța acestor modificări. Ea a arătat că legea vine să acopere vulnerabilități reale constatate în practică, notează digi24.ro.

Ordinul de protecție provizoriu nu mai expiră după cinci zile, ci rămâne valabil până la soluționarea cererii în primă instanță, eliminând perioadele periculoase în care victimele rămâneau fără protecție. Mai mult, procurorul, autoritățile locale și furnizorii acreditați de servicii sociale pot depune direct cererea în numele victimei, un sprijin esențial pentru persoanele care nu pot sau nu îndrăznesc să ceară ajutor singure.

Statul poate interveni din oficiu în situațiile de risc major. Instanța este obligată să evalueze riscul chiar și fără raportul serviciului de probațiune, judecătorul bazându-se pe probele existente. Această abordare elimină situațiile în care ordinele de protecție erau respinse din motive pur formale. De asemenea, victima nu mai poate fi presată să renunțe la cererea depusă de instituții, fiind eliminată prevederea care permitea acest lucru. Măsura blochează ciclul toxic violență–renunțare–reviolentare. În plus, plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică, o decizie menită să protejeze victimele de influențe și constrângeri.