Clujenii au la dispoziție câteva luni pentru a se conforma unei reguli aparent simple, dar esențiale pentru siguranța publică, impusă recent de autoritățile locale. Lipsa numărului de identificare a locuinței poate atrage sancțiuni financiare, iar măsura este justificată prin dificultățile întâmpinate de echipajele de intervenție.

De ce devine obligatorie afișarea vizibilă a numărului de casă

Autoritățile locale din Napoca susțin că măsura este necesară pentru a reduce întârzierile în intervențiile de urgență, mai ales în cazurile medicale sau de incendiu. Lipsa numerelor de pe imobile îngreunează identificarea rapidă a adreselor, mai ales pe timp de noapte sau în zonele dens construite.

Problema este semnalată frecvent de personalul de pe ambulanțe, care se confruntă zilnic cu situații în care localizarea exactă a apelantului devine un proces complicat. „Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, șofer pe ambulanță de aproape 20 de ani.

Care sunt termenele și ce amenzi riscă proprietarii neconformi

Conform deciziei adoptate, proprietarii de imobile au termen până la 31 martie 2026 pentru a afișa numărul casei într-un mod clar și vizibil. După această dată, Poliția Locală va începe verificările, iar sancțiunile pot varia între 200 și 500 de lei.

Primarul municipiului a subliniat că perioada acordată este una de grație, menită să le permită cetățenilor să se conformeze fără presiunea unei amenzi. „Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”.

Unde apar cele mai mari probleme și ce soluții există

Cele mai multe dificultăți sunt întâlnite în cartierele nou dezvoltate, unde numerotarea locuințelor este adesea haotică, din cauza parcelărilor succesive și a extinderii străzilor. În aceste zone, lipsa plăcuțelor de identificare face orientarea extrem de dificilă pentru echipajele de intervenție.

Proprietarii au posibilitatea să își confecționeze singuri plăcuțele, cu condiția respectării standardelor impuse, sau să le solicite direct de la primărie. Autoritățile recomandă varianta oficială, pentru a evita eventualele neconformități care pot atrage sancțiuni, relatează Libertatea.

Ce arată experiența altor orașe din țară

Măsuri similare au fost introduse și în alte orașe importante, unde autoritățile au ales inițial abordări mai permisive. În unele cazuri, controalele au fost făcute fără aplicarea de amenzi, însă există și exemple unde sancțiunile au devenit o practică constantă.

La , de exemplu, lipsa numerelor de identificare a dus la aplicarea a aproape 3.000 de amenzi în ultimii patru ani, semn că regulile pot fi aplicate strict. Autoritățile locale transmit că responsabilitatea civică și respectarea regulilor simple pot face diferența în situații critice.