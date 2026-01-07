B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un mare oraș din România impune reguli noi pentru proprietarii de locuințe. Ce trebuie să facă locuitorii pentru a evita sancținulie

Un mare oraș din România impune reguli noi pentru proprietarii de locuințe. Ce trebuie să facă locuitorii pentru a evita sancținulie

Iulia Petcu
07 ian. 2026, 10:16
Un mare oraș din România impune reguli noi pentru proprietarii de locuințe. Ce trebuie să facă locuitorii pentru a evita sancținulie
Cluj-Napoca, România / Image by randyjournalism from Pixabay

Clujenii au la dispoziție câteva luni pentru a se conforma unei reguli aparent simple, dar esențiale pentru siguranța publică, impusă recent de autoritățile locale. Lipsa numărului de identificare a locuinței poate atrage sancțiuni financiare, iar măsura este justificată prin dificultățile întâmpinate de echipajele de intervenție.

De ce devine obligatorie afișarea vizibilă a numărului de casă

Autoritățile locale din Cluj Napoca susțin că măsura este necesară pentru a reduce întârzierile în intervențiile de urgență, mai ales în cazurile medicale sau de incendiu. Lipsa numerelor de pe imobile îngreunează identificarea rapidă a adreselor, mai ales pe timp de noapte sau în zonele dens construite.

Problema este semnalată frecvent de personalul de pe ambulanțe, care se confruntă zilnic cu situații în care localizarea exactă a apelantului devine un proces complicat. „Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, șofer pe ambulanță SMURD de aproape 20 de ani.

Care sunt termenele și ce amenzi riscă proprietarii neconformi

Conform deciziei adoptate, proprietarii de imobile au termen până la 31 martie 2026 pentru a afișa numărul casei într-un mod clar și vizibil. După această dată, Poliția Locală va începe verificările, iar sancțiunile pot varia între 200 și 500 de lei.

Primarul municipiului a subliniat că perioada acordată este una de grație, menită să le permită cetățenilor să se conformeze fără presiunea unei amenzi. „Până pe 31 martie toţi cetăţenii pot beneficia gratuit şi fără amendă. Am dat un termen de şase luni de zile. Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”.

Unde apar cele mai mari probleme și ce soluții există

Cele mai multe dificultăți sunt întâlnite în cartierele nou dezvoltate, unde numerotarea locuințelor este adesea haotică, din cauza parcelărilor succesive și a extinderii străzilor. În aceste zone, lipsa plăcuțelor de identificare face orientarea extrem de dificilă pentru echipajele de intervenție.

Proprietarii au posibilitatea să își confecționeze singuri plăcuțele, cu condiția respectării standardelor impuse, sau să le solicite direct de la primărie. Autoritățile recomandă varianta oficială, pentru a evita eventualele neconformități care pot atrage sancțiuni, relatează Libertatea.

Ce arată experiența altor orașe din țară

Măsuri similare au fost introduse și în alte orașe importante, unde autoritățile au ales inițial abordări mai permisive. În unele cazuri, controalele au fost făcute fără aplicarea de amenzi, însă există și exemple unde sancțiunile au devenit o practică constantă.

La Oradea, de exemplu, lipsa numerelor de identificare a dus la aplicarea a aproape 3.000 de amenzi în ultimii patru ani, semn că regulile pot fi aplicate strict. Autoritățile locale transmit că responsabilitatea civică și respectarea regulilor simple pot face diferența în situații critice.

Tags:
Citește și...
Furtul atefactelor dacice în Olanda. Fostul director al Muzeului Național de Istorie face acuzații grave. Ce s-a întâmplat la Muzeul Drents
Eveniment
Furtul atefactelor dacice în Olanda. Fostul director al Muzeului Național de Istorie face acuzații grave. Ce s-a întâmplat la Muzeul Drents
Cât câștigă un nepalez în domeniul curățeniei, în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”
Eveniment
Cât câștigă un nepalez în domeniul curățeniei, în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”
Data exactă la care românii pot ieși la pensie. Ce trebuie să știe, în special, bărbații (Tabel)
Eveniment
Data exactă la care românii pot ieși la pensie. Ce trebuie să știe, în special, bărbații (Tabel)
Anchetă penală la un centru de minori. Gardieni acuzați că se distrau obligându-i pe copii să facă sex între ei
Eveniment
Anchetă penală la un centru de minori. Gardieni acuzați că se distrau obligându-i pe copii să facă sex între ei
Colectarea brazilor de Crăciun după sărbători. Unde pot fi predați în București și în restul țării
Eveniment
Colectarea brazilor de Crăciun după sărbători. Unde pot fi predați în București și în restul țării
Actrița Manuela Hărăbor, revoltată. Ce impozit are de plătit: „Veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii dvs.”
Eveniment
Actrița Manuela Hărăbor, revoltată. Ce impozit are de plătit: „Veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii dvs.”
Ciorba de usturoi, aliatul sistemului imunitar în sezonul rece. Află cum se prepară
Eveniment
Ciorba de usturoi, aliatul sistemului imunitar în sezonul rece. Află cum se prepară
Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Ce urări să trimiți ca să le faci ziua mai frumoasă sărbătoriților
Eveniment
Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Ce urări să trimiți ca să le faci ziua mai frumoasă sărbătoriților
Femeie din Gorj, bătută crunt de soț. Motivul halucinant care a dus la izbucnirea conflictului violent
Eveniment
Femeie din Gorj, bătută crunt de soț. Motivul halucinant care a dus la izbucnirea conflictului violent
Brânzeturile cumpărate din supermarket care îți pot afecta sănătatea. De ce nu sunt atât de sigure pe cât crezi
Eveniment
Brânzeturile cumpărate din supermarket care îți pot afecta sănătatea. De ce nu sunt atât de sigure pe cât crezi
Ultima oră
11:35 - Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților
11:34 - Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
11:25 - Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
11:25 - Vremea în România, 7 ianuarie 2026. România îngheață sub un val de aer polar, iar maximele vor fi negative în toată țara
11:05 - Furtul atefactelor dacice în Olanda. Fostul director al Muzeului Național de Istorie face acuzații grave. Ce s-a întâmplat la Muzeul Drents
10:54 - Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)
10:43 - Avertismentul lui Piperea (AUR) pentru românii din diaspora. Anunță că Guvernul Bolojan vrea să îi lase pe oameni fără case și terenuri: “Dacă nu plătiți, veți fi executați silit”
10:18 - Subiectul anexării Groenlandei stârnește îngrijorare. Oficialii insulei artice solicită o discuție cu Marco Rubio
10:06 - Cât câștigă un nepalez în domeniul curățeniei, în România: „Vine de două ori pe zi, mătură, șterge praful”
09:36 - Ceața pune probleme șoferilor. Avertismentul poliției rutiere pentru cei aflați în trafic