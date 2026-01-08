B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale

Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale

Iulia Petcu
08 ian. 2026, 14:19
Amenzi de peste 8 milioane de lei aplicate de ANSVSA în perioada sărbătorilor. Ce nereguli au descoperit inspectorii în controale
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce au scos la iveală controalele ANSVSA din perioada sărbătorilor
  2. Cum se raportează aceste rezultate la bilanțul ANSVSA pe 2025

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)  a intensificat controalele la nivel național în perioada sărbătorilor, când consumul de alimente crește semnificativ. Rezultatele acestor verificări indică un număr ridicat de nereguli, sancționate cu amenzi consistente și măsuri ferme de retragere a produselor neconforme.

Ce au scos la iveală controalele ANSVSA din perioada sărbătorilor

Între 1 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, inspectorii ANSVSA au desfășurat 13.506 acțiuni de control, inclusiv verificări în trafic, pentru a limita riscurile alimentare. În urma acestor controale, autoritatea a aplicat 1.093 de amenzi, totalizând 8.009.753 de lei, și a emis 580 de avertismente.

Totodată, au fost dispuse 22 de Ordonanțe de Suspendare a Activității și cinci Ordonanțe de Interzicere a Activității, în cazurile considerate grave. De pe piață au fost retrase peste 28,5 tone de produse alimentare, care au fost direcționate către neutralizare, pentru a elimina orice risc pentru consumatori.

Care au fost principalele nereguli descoperite de inspectori

Potrivit autorității, cele mai frecvente abateri au vizat depozitarea necorespunzătoare a produselor, lipsa trasabilității și condițiile precare de igienă. De asemenea, inspectorii au identificat situații în care erau comercializate produse cu termenul de valabilitate expirat, încălcând grav normele sanitar-veterinare.

„În intervalul 1 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, ANSVSA a mobilizat toate resursele disponibile pentru a garanta că produsele de pe masa românilor sunt sigure pentru consum. Astfel au fost realizate 13.506 acţiuni de control, inclusiv în trafic. Au fost aplicate 1.093 de amenzi în valoare totală de 8.009.753 lei, precum şi 580 de avertismente. De asemenea, au fost emise 22 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) şi cinci Ordonanţe de Interzicere a Activităţii. În plus, au fost retrase de la comercializare peste 28,5 tone de produse alimentare, care au fost dirijate către neutralizare. Aceste măsuri au fost luate după identificarea unor deficienţe precum depozitarea necorespunzătoare, lipsa trasabilităţii, condiţiile precare de igienă sau comercializarea produselor cu termen de valabilitate expirat”, arată un comunicat de presă al instituţiei de control.

Cum se raportează aceste rezultate la bilanțul ANSVSA pe 2025

Datele recente se adaugă unui an intens pentru ANSVSA, marcat de controale ample și sancțiuni semnificative aplicate operatorilor economici din sectorul alimentar. În 2025, instituția a efectuat peste 258.000 de acțiuni de verificare, aplicând amenzi în valoare totală de aproape 90 de milioane de lei.

Bilanțul anual arată 9.461 de amenzi contravenționale, 2.002 avertismente și 858 de ordonanțe de suspendare sau interzicere a activității. De asemenea, au fost retrase de la comercializare peste 212.000 de kilograme de produse alimentare și peste 700.000 de ouă considerate neconforme.

ANSVSA reamintește că cetățenii pot contribui direct la creșterea siguranței alimentare prin sesizarea neregulilor observate în comerț. Reclamațiile pot fi transmise gratuit prin Call Center-ul instituției, la numărul 0800.826.787, facilitând intervenția rapidă a autorităților, relatează Capital.

Tags:
Citește și...
Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
Eveniment
Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
Eveniment
Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
Cazul care a îngrozit România: Femeia acuzată că și-a ucis mama, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce noi detalii șocante au ieșit la iveală
Eveniment
Cazul care a îngrozit România: Femeia acuzată că și-a ucis mama, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce noi detalii șocante au ieșit la iveală
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Eveniment
Constanța: Tânăr reținut după ce a spart mașinile parcate, a furat cardurile găsite și a mers la cumpărături. Care e prejudiciul
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Eveniment
Capcane turistice în 2026: Motivul pentru care turiștii sunt sfătuiți să evite aceste orașe
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Eveniment
Un fotbalist de 22 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat la cascada Na Muang 2, chiar în fața iubitei sale
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Eveniment
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Eveniment
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Ce scrie în mesajul de amenințare (VIDEO)
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Eveniment
Surse: Platforma Ghișeul.ro, afectată din cauza unui atac cu boți. Ce trebuie să știe toți cei care vor să-și plătească taxele și impozitele
Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
Eveniment
Accident grav în Argeș. O mașină cu un adult și doi copii a căzut într-o râpă. Cum s-a produs incidentul (VIDEO)
Ultima oră
15:38 - Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)
15:38 - Newsweek: Ex-șefa CSM a urmat o facultate privată acreditată după ce a terminat-o. Evită concurența de 25/loc la „stat”
15:22 - Ministrul Apărării, explicații după zborul lui Nicușor Dan cu Spartanul. Care au fost costurile cu avionul militar și de ce a rămas președintele blocat la Paris (VIDEO)
15:11 - Andreea Tonciu, despre noul an: „Îmi doresc foarte mult să mă reîntorc în televiziune”
15:03 - Demisia lui Daniel David rămâne neoficializată, iar Educația funcționează fără interimar. Cum explică Guvernul situația
14:58 - Momentul în care o turmă de oi intră într-un supermarket din Germania. „Probabil căutau o ofertă specială” (VIDEO, FOTO)
14:45 - Fostul ministru Daniel Chițoiu, condamnat la închisoare pentru ucidere din culpă. Câți ani are de executat. Decizia este definitivă
14:34 - Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări
14:30 - Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
14:26 - Dan Negru, în formă la 54 de ani: „Prefer bicicleta în locul mașinii”