Marcel Ciolacu, vacanță cu Sorina Docuz în Vietnam. Imaginea care răspunde la multe întrebări

Marcel Ciolacu își petrece sărbătorile de iarnă într-un resort de lux din Vietnam. Și nu singur. Ci cu Sorina Docuz, despre care mult timp s-a zvonit că este partenera fostului premier, deși acesta era încă însurat.

Poza care răspunde tuturor întrebărilor

Fostul premier Marcel Ciolacu, acum președinte al Consiliului Județean Buzău, a fost fotografiat în , la un resort de lux, alături de Sorina Docuz. Adică, femeia prezentată drept noua sa parteneră, după o relație îndelung negată public.

„Ce înseamnă parteneră sau protejată? Există vreo poză în care sunt eu cu Sorina Docuz în postură intimă? Am o relație normală, n-am o relație intimă cu Sorina Docuz. Dacă cineva poate să-mi aducă dovezi….”, spunea Ciolacu în septembrie 2024, întrebat despre .

Apariția lui Ciolacu alături de Sorina Docuz readuce, însă, în atenție nu doar relația amoroasă dintre cei doi, negată tot timpul de fostul premier, ci și unele contracte date de Ciolacu într-un cerc restrâns din care făcea parte și cea cu care acum este în vacanță în Vietnam.

Contracte cu dedicație?

Jurnaliștii de la au dezvăluit zeci de contracte cu statul derulate de apropiați ai Sorinei Docuz. Ar fi vorba despre firma Gab Pavolux SRL Buzău, firmă controlată formal de un fotomodel din Dubai și cu legături cu Sorina Docuz, care a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe județe.

Gab Pavolux nu este singura afacere conectată la bani publici, documentată de jurnaliștii G4media, în care există indicii de control prin interpuși din partea apropiatei fostului premier.

Ar mai fi și Look Outdoor SRL, societate de panotaj cu un traseu asemănător cu al Gab Pavolux: fondată în Buzăul natal al Sorinei Docuz, cu activitate modică, a fost preluată de fotomodelul Roxana Ilie, una dintre cele mai bune prietene ale acesteia.

La scurt timp, Look Outdoor a prins contracte de milioane de lei pentru publicitate outdoor din partea PSD-ului condus de Marcel Ciolacu, formațiunea decontându-și apoi banii de la bugetul de stat. La acel moment, pe baza unor asemenea contracte, Look Outdoor, la care Sorina Stan-Docuz figura drept director, și-a crescut cifra de afaceri de 835 de ori.