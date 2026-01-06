O americancă stabilită în Oradea, soţia unui jucător de baschet, a rămas șocată când s-a trezit la uşă cu preotul cu . Tânăra s-a arătat sincer curioasă despre acest obicei și a cerut explicații pe TikTok. Românii s-au amuzat și i-au răspuns întrebărilor.

Americancă, șocată să vadă preotul la ușă cu Boboteaza

„Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar sunt şocată de ceva ce mi s-a întâmplat”, începe să vorbească femeia, într-un clip pe Tik Tok.

i have never been so caught off guard before😂 like even when the priest and I saw eachother he just kept throwing water? and didn’t explain anything

Ea a povestit apoi cum s-a trezit cu preotul la ușă: „La un moment dat, aud un clopot şi mă întreb: vine de afară, e soacra mea la telefon?! Aşa că ies în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu… un fel de buchet de plante, stropind, probabil, cu apă sfinţită apartamentul. Ne vede şi pe noi, face asta iar, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta?!”.

Americanca s-a întrebat apoi dacă n-o fi fost vreun preot catolic și a insistat că n-o deranjează ce s-a întâmplat, e doar curioasă.

„Sunt creştină, dar simt că ar fi trebuit să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată prin surprindere. Dacă mă puteţi ajuta să înţeleg, v-aş fi extrem de recunoscătoare”, a mai spus femeia.

Românii i-au lăsat o grămadă de comentarii în care i-au explicat acest obicei. Iar unii s-au și amuzat. „Fată, asta nu e negociabil; trăiești aici, te stropește cu vrei, nu vrei”, a scris cineva, în vreme ce alt internaut a punctat: „Dacă nu i-ai dat bani preotului, nu se pune!”.