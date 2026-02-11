B1 Inregistrari!
Eveniment » Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță" (VIDEO)

Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)

Ana Beatrice
11 feb. 2026, 22:51
Sursă Foto: Captură Video - Facebook/ Suceveanul
Cuprins
  1. Ce reacții au stârnit imaginile apărute în mediul online
  2. Cum au explicat oamenii pericolul acvaplanării

Un moment care îți taie respirația a fost surprins de o cameră de bord și a ajuns rapid pe Facebook. Un pieton aflat pe trotuar a fost la un pas de o tragedie. O mașină a derapat din cauza acvaplanării și a venit direct spre el.

Ce reacții au stârnit imaginile apărute în mediul online

Incidentul a stârnit rapid un val puternic de reacții în mediul online. Internauții au comentat masiv, vizibil revoltați de situația surprinsă și de riscul uriaș la care a fost expus pietonul.

Numeroase mesaje au criticat dur comportamentul din trafic și inconștiența unor șoferi. Mulți consideră că astfel de situații sunt tot mai frecvente pe șosele. „Doamne ferește! Pe zi ce trece te sperii ce „șoferi” avem pe străzi”, a scris un bărbat.

Alți oameni au fost și mai tranșanți în reacții, afirmând: „Mare păcat că prostia nu se sancționează” sau „Numai tâmpiți pe șosele, merg parcă-s nebuni unii”.

Cum au explicat oamenii pericolul acvaplanării

Comentariile au continuat să curgă, iar unii internauți au încercat să explice ce s-a întâmplat. „Viteza pe drumuri umede face ravagii, se produce acvaplanarea. Dacă mulți nu știu ce este, asta se întâmplă când mergi pe ploaie sau pe carosabil alunecos, chiar și fără să depășești limita legală. Trebuie să te adaptezi la condițiile meteo!”, a scris cineva.

Alte reacții au fost extrem de tranșante. „Nici pe trotuar nu ești în siguranță… pușcărie pe viață!”, a scris o persoană. O femeie s-a întrebat retoric: „Cum iau permisul oamenii ăștia?”, iar un alt internaut a remarcat că, dacă sancțiunile pentru viteză excesivă ar fi aplicate mai drastic, jumătate dintre șoferi ar rămâne fără permis.

