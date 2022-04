Un primar din Dolj ar fi distrus 20 de hectare de cultură de floarea-soarelui pentru a construi un drum

Un primar din județul Dolj ar fi distrus aproximativ 20 de hectare de cultură de floarea-soarelui, pentru a construi un drum de acces către o pădure, notează jurnalistul Ion Spânu, pentru

Spânu l-a numit în materialul pentru Cotidianul drept „Drumul hoților de lemne”, el fiind traseul realizat de primarul din Calopăr, în mijlocul unei parcele de 700 de metri, fiind deja însămânțată cu floarea-soarelui de Cerealcom.

„Drumul hoților de lemne” din Dolj

„Sînt convins că dacă oricăruia dintre cititori i s-ar spune că un primar distruge 20 ha de cultură de floarea soarelui doar pentru că așa vrea el, prima întrebare pe care ar pune-o ar fi dacă acela mai este încă în libertate.

Ei, bine, primarul comunei Calopăr, județul Dolj, pe numele lui Bobin Daniel, chiar a făcut această „crimă” și nimeni nu-i cere socoteală! Cu atît mai mult, cu cît povestea aceasta se petrece chiar la debutul unei crize alimentare severe, cînd prețul alimentelor de bază au luat-o razna, inclusiv cel al uleiului, pentru care floarea soarelui este materia primă”, a scris jurnalistul de la Cotidianul.

Jurnalistul a precizat faptul că reporterii de la Cotidianul au fost chemați la fața locului de conducerea societății „Cerealcom” din Segarcea, care administrează parcela de 700 de hectare de teren ce aparține de Calopăr.

Jurnaliștii de la Cotidianul spun că drumul din mijlocul plantației de floarea-soarelui a fost realizat de primarul din Calopăr în interesele proprii.

„În sudul țării circulă o legendă care arată cît de fertil este pămîntul pe aici. Se spune că dacă n-ai semăna nimic, tot s-ar face o bună recoltă numai din sămînța care a căzut din camioane la ultima recoltare! E lesne de înțeles că, dacă ai grijă de acest pămînt și dacă din cer sau de pe conductele de irigație mai vine la timp și apa, vom avea cu toții asigurată hrana, cuvîntul cheie, în jurul căruia se vor roti marile crize alimentare care deja își arată colții.

Primarul comunei Calopăr nu pare să fie preocupat de aceste chestiuni. El are alte preocupări, dictate de propriile sale interese. Una dintre acestea este să ușureze munca hoților de lemne din pădurea Radovan! Știu, pare incredibil, dar exact asta se petrece acum sub nasul indiferent al instituțiilor statului care ar trebui să intervină”, scrie Cotidianul.

Foto: Cotidianul

Căi de acces, deja construite pe lângă parcela însămânțată

Potrivit sursei citate mai sus, în jurul parcelei ce fusese însămânțată de Cerealcom există deja căi de acces.

„Pare absurd, însă chiar asta arată cele două fotografii: că se face un „drum” prin mijlocul tarlalei cultivate. Un drum care pornește de la marginea satului Sălcuța, comuna Calopăr, și se termină în… Pădurea Radovanului!

Un drum fără nici o noimă, mai ales că pe marginea tarlalei, pe lîngă pădure și pe lîngă culturile deja însămînțate, sînt construite căi de acces cu șanțuri de scurgerea apei, pe care se pot deplasa utilajele agricole ale tuturor cultivatorilor din zonă.

Drumul făcut ilegal de primarul comunei Calopăr, Bobin Daniel, ignoră cele mai elementare legi care protejează proprietatea sub orice formă. Un drum care-i are ca destinatari doar pe hoții de lemne din Pădurea Radovanului și care se plîng că pădurarii pun așa-zise „scoabe” pe drumurile deja existente la marginea tarlalei tocmai pentru a-i împiedica pe hoții de lemne să vină cu căruțele sau mașinile pentru a tăia copacii! Iată cum arată aceste drumuri care nu sînt pe placul hoților de lemne pentru că sînt supravegheate de pădurari sau sînt prea lungi”, a mai scris Ion Sânu, pentru Cotidianul.

Gunoaiele, o problemă în comuna Calopăr

Jurnalistul Ion Sânu susține că în comuna Calopăr, cea în care este primar Daniel Bobin, gunoaiele sunt o problemă.Totodată, potrivit sursei citate mai sus, primarul Bobin nu a răspuns când a fost contactat de reporterii Cotidianul.

„În cîteva ore cît am stat în zonă, am văzut mormanele de gunoaie care se adună în apropierea caselor, amenințînd sănătatea locuitorilor, în special a copiilor. (…) Cît am stat noi pe tarlalele din Calopăr, alături de jurnaliștii din presa locală, n-am reușit să-l vedem la față pe primarul Bobin Daniel, telefonul său fiind mereu închis în fața apelurilor repetate.

Că n-a venit să ne explice cum de s-a gîndit să distrugă o parte din viitoarea recoltă de floarea soarelui pentru a construi „drumul hoților de lemne”, treacă-meargă, dar nu l-am găsit nici lîngă numeroasele gropi de gunoi construite ad-hoc prin toate satele comunei”, a mai transmis jurnalistul, pentru Cotidianul.