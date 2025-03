Un român a condus 53 de zile dus-întors până în Siberia: „Am plecat singur în expediţie cu maşina, aproape că am renunţat la un moment dat”

Un a condus 53 de zile dus-întors până în . El parcurs 26.000 de kilometri cu propria mașină, până la orașul Yakutsk, scrie .

53 de zile

Cosmin Crăciun, un pasionat de din Buzău, a decis să meargă cu mașina personală până în Siberia.

„Am plecat pe 11 ianuarie 2025 şi în 23 de zile am ajuns la Lacul Baikal. Am făcut aproximativ 9.500 km, de la Buzău până la Lacul Baikal. Acesta a fost primul gând pe care l-am avut când m-am hotărât să plec în această expediţie. După aceea m-am gândit să merg şi la Yakutsk, cel mai rece oraş de pe planetă.

Am plecat singur în expediţie cu maşina, aproape că am renunţat la un moment dat la ideea de a mai merge la Yakutsk din motive de siguranţă, pentru că drumul a fost foarte greu, fără benzinării, fără asfalt. Am ajuns la Baikal, apoi la Ulan-Ude aveam în plan să mă întâlnesc cu un român care locuieşte aici, Marius. I-am scris, ne-am întâlnit undeva în oraş, am mers la el peste seară, i-am cunoscut familia şi l-am întrebat în glumă dacă ar vrea să meargă la Yakutsk”, a spus acesta.

„Acolo alimentezi unde găseşti, dacă a scăzut sub jumate trebuie să cauţi benzinărie pentru că următoarea este posibil să fie la peste 200 de kilometri. 26.000 de kilometri în aceste 53 de zile. Partea interesantă este câţi litri de benzină am consumat. Cu benzina asta pe care am consumat-o acolo, dacă ar fi fost să o consum în Europa, cu siguranţă era un împrumut la bancă. Am consumat 2.423 de litri”, a adăugat el.

Călătorul spune că, în total, a cheltuit 3.300 de euro. Cheltuielile neprevăzute au fost de 1.200 de euro.

„Am cheltuit pe această benzină, pe 26.000 de kilometri, 8.730 de lei, asta înseamnă 1.750 de euro. Pe cazare am cheltuit 5.240 de lei, adică 1.050 de euro, aici au fost cazări între 50 de lei şi 300 de lei, am locuit în 27 de hoteluri (…) Cât am cheltuit pentru diverse, cât am pus pe card, cât am plătit asigurarea, amenzi, anvelopele, parbrizul şi alte mici cheltuieli, am adunat 1.200 de euro”, a explicat bărbatul.

Călătorul a spus despre oamenii de acolo că sunt primitori, iar experiența a fost una unică.

„A meritat deplasarea, cel puţin o dată în viaţă merită să faci expediţia să vezi cum se trăieşte la temperaturile acestea. Senzaţia este unică, locul în sine este unic, cel mai rece oraş din lume, doar zăpadă, gheaţă şi ceaţă”, a concluzionat Cosmin Crăciun.