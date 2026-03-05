Un cetățean român a fost condamnat de un tribunal din Rusia la 15 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de spionaj în favoarea Ucrainei. Potrivit autorităților ruse, acesta ar fi transmis informații despre obiective militare din regiunea Krasnodar, folosind inclusiv o pentru a filma un sistem de apărare antiaeriană din apropierea orașului Soci.

Condamnare pronunțată de instanța din Krasnodar

Instanța regională din Krasnodar a pronunțat sentința în cazul lui Adrian-David Kerciu, un tânăr pe care procurorii ruși îl acuză că a colectat și transmis informații sensibile despre obiective militare rusești către serviciile de informații ale Ucrainei, scrie Adevărul.

Potrivit anchetatorilor, românul ar fi luat legătura în noiembrie 2024, din proprie inițiativă, cu un reprezentant al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina. În timpul discuțiilor, el ar fi menționat că intenționează să se alăture „Legiunii Britanice”, iar interlocutorul i-ar fi propus să îl ajute să părăsească teritoriul Rusiei în siguranță, cu condiția să transmită informații despre obiective militare rusești.

Acuzații privind folosirea unei drone

Conform procurorilor ruși, pe 12 noiembrie 2024, Kerciu ar fi utilizat o dronă pentru a filma un sistem de apărare antiaeriană aflat în apropierea orașului Soci. Ulterior, acesta ar fi transmis coordonate geografice și alte date despre obiectivul militar prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

Judecătorii au considerat că inculpatul era conștient că informațiile furnizate ar putea fi utilizate de partea ucraineană împotriva armatei ruse și ar putea provoca pierderi de personal sau echipamente militare.

Autoritățile ruse susțin că activitatea acestuia a fost descoperită și oprită de ofițerii Serviciului Federal de Securitate (FSB) din regiunea Krasnodar, care au intervenit în cadrul anchetei.

Sentința nu este definitivă

Instanța l-a găsit vinovat de spionaj și a dispus condamnarea la 15 ani de închisoare, pedeapsă ce urmează să fie executată într-o colonie penitenciară cu regim sever. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Cazul apare într-un context mai larg al tensiunilor generate de războiul dintre Rusia și Ucraina. Într-un incident separat relatat în luna ianuarie de presa rusă, aceeași instanță din Krasnodar a condamnat un cetățean ucrainean la 15 ani de închisoare pentru tentativă de sabotaj, după ce ar fi încercat să detoneze un tren de marfă.