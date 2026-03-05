BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)

Rachete şi drone provenind din Iran au căzut pe aeroportul din enclava Nahicevan din Azerbaidjan. Aeroportul Internaţional Nahicevan se află la zece kilometri de frontiera cu Iranul.

Iranul a atacat Azerbaidjanul cu drone și rachete

Presa azeră informează că Iranul ar fi efectuat un atac cu drone asupra aeroportului Nahicevan. Iar o dronă ar fi lovit clădirea aeroportului, potrivit relatărilor locale.

Atacul ar fi fost efectuat cu . Și vine chiar după ce autoritățile de la Baku au anunțat că nu vor permite ca teritoriul Azerbaidjanului să fie folosit pentru operațiuni militare împotriva Iranului.

De asemenea, ieri, Azerbaidjanul a mobilizat trupele la granița cu Iranul, într-o măsură de caracter defensiv menită să protejeze țara, iar la frontieră au fost instalate sisteme de apărare împotriva dronelor.

Imaginile video au arătat fum negru ridicându-se în apropierea terminalului Aeroportului Internațional Nakhchivan, situat la aproximativ 10 kilometri de granița cu Iranul.

Iranul atacă în toată regiunea

Explozii au răsunt joi şi deasupra capitalei Qatarului, Doha, şi capitalei Bahrainului, Manama. Iar armata israeliană a anunţat că Iranul a tras o nouă salvă de rachete.

”În urmă cu puţin timp, rachete au fost trase din Iran către teritoriul Israelului. Sistemele de apărare sunt în curs de activare pentru a intercepta această ameninţare.”, a anuţat într-un comunicat armata israeliană.

Ţările de la Golful Persic sunt vizate începând de sâmbătă în atacuri iraniene cu dronă şi rachetă, ca represalii după războiul lansat de către .

Vă reamintim că sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mării Mediterane au distrus o rachetă balistică lansată din Iran, în timp ce aceasta se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce trecuse prin Siria și Irak, a anunțat miercuri Ministerul turc al Apărării.

Totodată, o rachetă balistică iraniană, lansată în urma războiului din Orientul Mijlociu, s-a înfipt în pământ, pe o pășune pentru oi din Siria. Proiectilul a explodat la impact, însă, din fericire, nu se afla nimeni în zonă. Ciobanii au găsit resturile rachetei înfipte în pământ.