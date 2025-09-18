B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un român a fost împușcat în cap într-un mall din Polonia. Atacatorul a strigat că s-a săturat de ucraineni

George Lupu
18 sept. 2025, 15:04
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a avut loc atacul din mallul din Polonia
  2. Ce a declanșat atacul
  3. Ce a spus atacatorul anchetatorilor

Un român a fost împușcat și bătut din greșeală într-un mall din Polonia, după ce a fost confundat cu un ucrainean. Atacatorul riscă 20 de ani de închisoare.

Cum a avut loc atacul din mallul din Polonia

Un cetățean român, identificat de presa locală drept „Vasile”, a fost grav rănit după ce a fost împușcat și bătut într-un mall din Wrocław, Polonia, de un bărbat care l-a confundat cu un ucrainean.

Împușcăturile au avut loc la centrul comercial Wroclavia din Wrocław, la 15 martie 2025. În ultimele zile, parchetul a trimis acuzarea în acest caz la tribunal.

Parchetul polonez a trimis recent actul de acuzare către Tribunalul Regional, iar prima audiere este programată pe 24 septembrie, relatează Gazeta Wyborcza – ediția locală din Wrocław.

Atacatorul, identificat drept Michał F. a scos o pușcă cu aer comprimat și, strigând că îi urăște pe ucraineni, a început să tragă în Vasile, lovindu-l direct în ochi.

Atacatorul a tras din greșeală într-un cetățean român din greșeală, dorind să împuște de fapt ucraineni. Acum el riscă până la 20 de ani de închisoare.

Michał F. va fi acuzat de vătămare corporală gravă asupra bărbatului atacat. El riscă până la 20 de ani de închisoare. Vasile a fost rănit în timpul împușcăturilor. De la acel incident șocant, bărbatul se află sub îngrijire medicală constantă.

Ce a declanșat atacul

Conform concluziilor Procuraturii, Michał F., în vârstă de 32 de ani, a scos un pistol când l-a văzut pe Vasile și a tras mai multe focuri în direcția lui, țintind spre capul său. L-a lovit de două ori.

Victima a fost împușcată în globul ocular. Al doilea glonț l-a lovit în frunte. Atacatorul avea asupra sa un pistol cu aer comprimat Glock 17 V, calibru 43.

Această armă este teoretic sigură. Nu este necesară nicio licență pentru a o deține. Astfel de pistoale sunt vândute pentru a fi utilizate cu alice și gloanțe de cauciuc.

Când Michał a terminat de tras, a sărit pe Vasile și a început să-l bată și să-l lovească cu picioarele. A strigat că el, Michał, urăște ucrainenii și că bărbatul atacat nu ar trebui să locuiască în Polonia și ar trebui să se întoarcă în Ucraina.

„Inculpatul credea că victima era ucrainean”, explică Karolina Stocka-Mycek, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Districtual din Wrocław. Michał F. a fost arestat la scurt timp după incident.

Ce a spus atacatorul anchetatorilor

El se află în custodie și în prezent. Inculpatul nu are antecedente penale. Este instructor de fitness șomer. În timpul interogatoriului, el a declarat că își câștigă existența vânzând diverse articole pe internet.

Concluziile anchetei arată că un cetățean calm, fără antecedente penale, care nu era implicat politic, se plimba printr-un centru comercial și, când a văzut o persoană pe care a asociat-o cu un ucrainean, a scos un pistol și a început să tragă. Direct în cap.

În timpul anchetei, Michał F. a recunoscut că a provocat răni grave victimei. Cu toate acestea, el a susținut că incidentul „nu a avut caracter rasist”.

