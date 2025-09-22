Un român de 42 de ani, dat în urmărire internațională de autoritățile române pentru trafic de droguri, a fost arestat în Verona, pe Corso Porta Nuova. Cetățeanul român, originar din Brașov, fusese condamnat la zece ani și șase luni de închisoare și era căutat în toată Europa, încă din 2022.

Cum au reușit polițiștii să-i ia urma

Poliția italiană a deschis o anchetă în cazul românului încă din luna mai a anului trecut, atunci când a fost înștiințată de autoritățile române că bărbatul s-ar putea afla la Verona. Tot ofițerii români au atras atenția asupra faptului că individul își ascunde adevărata identitate, folosind documente falsificate din Ungaria și Polonia.

În timpul anchetei, polițiștii au găsit mai întâi documentele false și apoi pe bărbatul de 42 de ani.

Un detaliu care le-a atras atenția ofițerilor i-a ajutat, în cele din urmă, să-l găsească pe individ. Cu câteva zile înainte de-al reține, aceștia au observat, în repetate rânduri, o mașină cu un câine mare înăuntru care circula prin centrul orașului . După câteva cercetări pe rețelele de socializare, forțele de ordine au observat că românul de 42 de ani avea o pasiune pentru câinii American Bully Mastiff, motiv pentru care au decis să opreasca autoturismul care le atrăsese atenția în trafic. Așa au reușit să-l intercepteze pe bărbat, în timp ce trecea prin intersecția Porta Nuova, relatează .

Ce au descoperit polițiștii după arestarea bărbatului

Asupra bărbatului au fost găsite un act de identitate și un permis de conducere, ambele false. Românul a fost dus la secția de poliție, iar investigațiile ulterioare au scos la iveală că pe numele acestuia fusese emis un ordin de arestare, în 2016, de către tribunalul din Pistoia, Italia. În urmă cu aproape un deceniu, fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru infracțiuni contra persoanei.

Cum a ajuns un român să stea într-o închisoare italiană, deși nu comisese nicio infracțiune

Un român de 30 de ani a avut parte de o experiență desprinsă parcă din filme, în timp ce se afla în vacanță cu soția și cele trei fiice ale sale. Acesta a fost arestat de polițiști și încarcerat timp de o lună, după ce aceștia l-au confundat cu un hoț care avea același nume ca el.

Când a fost arestat de polițiști, bărbatul se afla împreună cu soția și cele trei fiice ale sale, pe malul mării, în Italia, undeva în apropiere de Veneția. Era doar a doua zi de vacanță a familiei de români, când, în timp ce serveau micul dejun, s-au trezit cu carabinierii la masă lor. Aceștia i-au prezentat un mandat de arestare, aparent pe numele său, când, de fapt, era vorba doar despre o coincidență de nume. Se pare că polițiștii căutau un bărbat suspectat de un agravat.

În zadar a încercat bărbatul să le explice autorităților că nu el este cel pe care îl caută, polițiștii l-au încarcerat. Timp de o lună, cât bărbatul a rămas după gratii, soția acestuia a rămas în Italia, încercând să convingă justiția că nu soțul ei este cel care a comis infracțiunea.

Soția românului arestat a angajat un avocat, cu ajutorul căruia a făcut rost de fotografii și de amprentele digitale ale făptașului real. Le-au prezengtat judecătorilor și, în cele din urmă, aceștia au înțeles că comiseseră o greșeală uriașă.

După o lună petrecută în închisoare, bărbatului i-a fost redată libertatea. Soția sa povestește cum, zilnic, îl vizita, îi făcea cu mâna printre gratii și încerca să-l asigure că nu duce această luptă singur, că nu este abandonat.

Deși totul s-a terminat cu bine, românii sunt hotărâți să dea statul italian în judecată și să ceară daune morale.