Un desen evaluat la 270.000 de lire sterline, a fost furat în doar 36 de secunde dintr-o galerie londoneză, potrivit unei plângeri depusă în instanță. Incidentul, produs în septembrie anul trecut, a șocat comunitatea artistică și a readus în prim-plan atât vulnerabilitatea galeriilor private, cât și interesul uriaș pentru operele lui Banksy.

Cine este Banksy

Banksy este un artist de stradă britanic a cărui identitate rămâne necunoscută, deși operele sale sunt recunoscute la nivel mondial. A devenit celebru pentru lucrările de artă urbană cu mesaje sociale și politice, realizate prin tehnica șablonului, care apar spontan pe clădiri, străzi, sau obiecte din spațiul public.

De-a lungul anilor, Banksy a reușit să transforme arta stradală într-un fenomen cultural și comercial, atrăgând atenția mass-mediei și a colecționarilor. Unele dintre lucrările sale s-au vândut cu milioane de lire la licitații internaționale, iar imaginea „Girl with Balloon” este considerată una dintre cele mai emblematice creații ale sale, această notorietate explică de ce operele lui sunt atât de valoroase și de dorite de colecționari, și implicit, de ce pot deveni ținte pentru hoți.

Cum s-a produs furtul din galeria londoneză

Un desen semnat de Banksy, evaluat la aproximativ 270.000 de lire sterline, a fost furat în toamna anului trecut dintr-o galerie de artă din . Incidentul a avut loc la Grove Gallery din cartierul Fitzrovia, în noaptea de 8 septembrie. Potrivit autorităților, un bărbat de 48 de ani a spart ușa din sticlă a galeriei în jurul orei locale 23:00 și a reușit să sustragă lucrarea în doar câteva zeci de secunde. Înregistrările camerelor de supraveghere arată că întregul furt a durat exact 36 de secunde, ceea ce sugerează o acțiune bine planificată și executată foarte rapid.

Ce lucrare a fost furată și ce valoare avea

Lucrarea furată este un print ediție limitată din seria „Girl with Balloon”, imagine care prezintă o fetiță întinzându-se spre un balon roșu în formă de inimă, una dintre cele mai cunoscute imagini asociate cu Banksy. „În ceea ce priveşte acest print Banksy, a fost realizat în 2004 într-o ediţie limitată de 150 de exemplare. Acesta era exemplarul cu numărul 72. Era deţinut de un colecţionar privat şi era estimat la 270.000 de lire sterline”, conform declaraţiilor proprietarului galeriei de artă, scrie . Valoarea ridicată a lucrării reflectă nu doar raritatea ei, ci și interesul tot mai mare al colecționarilor și investitorilor pentru arta semnată Banksy.

Cine sunt suspecții și ce spun procurorii

Bărbatul de 48 de ani surprins pe camerele de supraveghere a pledat vinovat la acuzațiile de spargere în fața judecătorilor de la Kingston Crown Court. Însă cazul nu se oprește aici. Un al doilea suspect, în vârstă de 54 de ani, este acuzat că ar fi avut un rol esențial în organizarea furtului și în ascunderea operei. Conform , suspectul a condus până la galeriile de artă din Fitzrovia în dimineața în care a avut loc spargerea și a menținut contact regulat cu suspectul de 48 de ani care a comis spargerea. Acest al doilea bărbat neagă implicarea și a pledat nevinovat, iar procesul său este în desfășurare.

Ce impact a avut furtul asupra galeriei

Procurorul Philip Stott a citit în instanță o declarație semnată de James Ryan, proprietarul Grove Gallery, care explică contextul în care a avut loc . „Anul trecut în luna septembrie s-a decis să găzduiască o expoziţie Banksy în contextul interesului în creştere al publicului pentru artist. Au fost expuse 13 lucrări de artă originale Banksy, unele dintre ele semnate. Galeria era încuiată şi securizată încă de vineri, 6 septembrie. Duminică, 8 septembrie, prima operă pe stânga, cum intrai în galerie, a fost furată de un bărbat mascat care a spart uşa din sticlă”, a declarat el. Incidentul a avut un impact semnificativ asupra galeriei, care și-a văzut reputația și siguranța puse sub semnul întrebării, chiar dacă interesul publicului pentru lucrările lui Banksy a continuat să crească.