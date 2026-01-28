B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tânăr român găsit mort în Turcia, după o lună de căutări. Trupul a fost recuperat din Golful Izmit

Tânăr român găsit mort în Turcia, după o lună de căutări. Trupul a fost recuperat din Golful Izmit

Flavia Codreanu
28 ian. 2026, 21:51
Tânăr român găsit mort în Turcia, după o lună de căutări. Trupul a fost recuperat din Golful Izmit
Marea Neagră Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Cum a fost găsit un român de 32 de ani după o lună de la dispariție
  2. Care sunt principalele ipoteze ale anchetatorilor turci

Un român de 32 de ani, dat dispărut de familie încă din luna decembrie, a fost găsit fără viață în apele Mării Marmara. Trupul lui Dumitru Robert Stoica a fost recuperat de autoritățile turce din Golful Izmit. Acesta era îmbrăcat în costum de scafandru.

Tânărul plecase din Râmnicu Vâlcea spre Turcia pentru afaceri, însă după ceva timp, familia nu a mai putut lua legătura cu el. Descoperirea tragică a fost făcută de un grup de pescari, care au alertat imediat echipele de intervenție.

Cum a fost găsit un român de 32 de ani după o lună de la dispariție

Echipele de salvare au intervenit în zona coastei Başiskele după ce pescarii din zonă au raportat prezența unui corp în apă. Autoritățile au confirmat că este vorba despre Robert Stoica care fusese dat în urmărire internațională la începutul lunii ianuarie. Familia și prietenii lansaseră numeroase apeluri pe rețelele de socializare, sperând că acesta va fi găsit în viață. Din păcate, după mai bine de 30 de zile de căutări, trupul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru investigații suplimentare.

Care sunt principalele ipoteze ale anchetatorilor turci

Poliția din Turcia a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum a murit bărbatul. Cauza oficială va fi stabilită doar după autopsie, însă jurnaliștii turci menționează că se ia în calcul posibilitatea ca acesta să fi suferit o embolie gazoasă (blocarea unui vas de sânge de către una sau mai multe bule de aer sau alte gaze) în timpul unei scufundări.

Anchetatorii încearcă să afle și motivele pentru care bărbatul se afla în apă în acea zonă și dacă activitatea sa era una recreativă sau profesională.

Robert Stoica plecase din România pe 10 decembrie 2025, ultima conversație cu iubita sa având loc pe 13 decembrie. El menționase că se află în Turcia pentru diferite afaceri, însă nu a oferit detalii suplimentare, potrivit adevarul

