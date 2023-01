Un român mutat la țară a tras niște concluzii după ce a făcut calculele pentru anul 2022: „Am ieșit pe minus 20.000 de lei”

Sunt multe persoane care se gândesc la momentul în care ar putea renunța la viața de la oraș pentru cea de la țară.

În cazul celor care își doresc să facă această schimbare, ar fi bine să aibă în vedere o serie de factori, înainte de a trece la o existență rurală.

Un român care lucrează pământul și crește animale a tras niște concluzii după ce a făcut calculele pentru anul 2022, potrivit .

„Mit versus realitate.

Este rentabil să lucrezi pământul sau sa crești animale în mici exploatații familiale? Din start întrebarea este pusă greșit. Categoric nu faci profit și nu poți să trăiești din asta. Daca sunt unii care reușesc … jos pălăria în fața lor.

Eu cred că întrebarea corectă este: Merita să muncești și să ai costuri mai mari dar să-ți produci hrana singur?

Noi ( la un calcul sumar) am ieșit pe minus 20.000 de lei în anul 2022. Asta fără să luăm în calcul orele de muncă, amortizarea utilajelor sau a anexelor construite.

Și atunci vine întrebarea firească: De ce să muncești ca să pierzi 20.000 de lei? Pai … depinde cum privești lucrurile. Din cei 20.000 de lei ne-am ales cu carne ( vită, porc, capră) pentru 1 an de zile. Ne-am ales cu brânză, lapte, ouă pentru 1 an de zile. Ne-am ales cu legume naturale atât în sezon cât și pentru conservat suficiente până la noua recoltă.

Am mai și cumpărat câte ceva. Nu poți să plantezi chiar toate legumele de care ai nevoie. Ne-am ales cu 35 de litrii de palincă, etc.

Nu pot și nici nu vreau să estimez valoarea produselor obținute în raport cu cheltuielile. Pentru că nu există echivalent.

Pe mine un kg. de parizer mă costa între 70 și 100 de lei ( depinde ce fel de carne folosesc). Dar unde găsesc eu în comerț parizer făcut exclusiv din carne, supă, piper, sare, usturoi și suc de sfecla roșie?

Unde găsesc eu brânză de capră care se întinde ca untul pe pâine? Unde găsesc pastramă de ied, fragedă, așa cum o preparăm noi? Unde găsesc pate făcut exclusiv din ficat, ou, lapte, sare si piper? De unde cumpăr roșii, castraveți, ceapă, ardei, vinete, care nu au fost stropite niciodată cu nimic?, a scris bărbatul pe grupul

„Investițiile în utilaje și clădiri le-am făcut din salariu. Am spus că nu am luat în calcul amortizarea lor. Atunci pierderea ar fi fost mult mai mare.

Vindem o parte din ceea ce producem. Dar hrana animalelor, investițiile în răsaduri, folii, etc. depășesc veniturile din vânzare cu mult.

Nu uitați de tratamentele periodice ale animalelor, etc. Plus că avem și un ajutor în gospodărie. Spre exemplu când se cosește lucerna, câteva zile ne ocupăm doar cu asta. Nu putem să mai avem grijă și de animale. Iar lucerna se cosește de 4-5 ori/ an”, a mai adăugat acesta în comentarii.

Mulți sunt de părere că este rentabil să trăiești sănătos

„La noi a fost așa în 2022. Mă lovise cineva cu mașina, la început de an au intrat banii în cont, am făcut mașina în regie proprie că se pricepe soțul. Restul de bani am investit în 2 vaci, în primăvară am avut purcei mulți, am dat laptele lor, i-am vândut și am luat în arendă teren, am plătit, am luat motorină, am arat, toate cheltuielile pentru cultură porumb. Acum avem vaci și mai mulți porci, și porumb, și carne și lapte. Anul 2023 trebuie să fie din nou înmulțit.”

„Noi ne bucurăm de ajutor de la socri și realizăm mult mai multe, dar din profitul nostru am mai luat un plug, o freză, un încărcător. E greu că nu e venit fix, la termen, dar când vine investește. Încă mă lupt să nu mă frustrez când nu avem bani lichizi pentru că avem oricând moneda de schimb și provizii.”

„20.000 de lei /an pentru hrană nu e mult. Ba chiar ieși bine, pentru hrană bio. Cumpărate toate din magazin pe principiul „bio” se depășește lejer 4.000 lei pentru 2 persoane/lună, deci felicitări! Cât despre muncă, aduceți și aport de mișcare corpului și sănătate mentală, pentru că aveți tot timpul ceva de făcut constructiv. Câștigați și sănătate pe lângă hrană bio.”

„Noi creștem animale și trăim exclusiv din asta, suntem doi adulți și doi copii (12 și 8 ani), a fost extrem de greu la început, am crescut încet încet și suntem bine. Și noi avem de toate, cumpărăm foarte puține, dar ne resemnăm că nu putem produce chiar tot.”

„Este rentabil să trăiești sănătos! Sunteți norocoși că vă permiteți, bucurați-vă de toate!”

„Beneficiile sunt net superioare cheltuielilor. În timp nu veți mai avea de-a face cu doctori. Cunosc persoane care cu dietă strict bio au reușit să se vindece de diabet tip 2 și care au scăpat de multe boli și afecțiuni și pastile. Ne-am îndepărtat de natură și natura se răzbună.”

„Și eu tot pe minus, dar e singurul minus din care ieși pe plus! Nici gustul, nici calitatea nu le poți găsi în ceea ce definim, generic, comerț.”

„Dacă stai și socotești financiar, aproape niciodată nu ești pe plus. Noi am făcut naveta aproape zilnic la grădină, 18 km dus, 18 întors, dar plăcerea cu care mănânci o legumă sau un fruct crescute natural nu are preț. Când faci ceva pentru tine lucrezi cu drag și cu plăcere și știi ce pui pe masă”, sunt doar câteva dintre comentarii.