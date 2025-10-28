B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un român stabilit în Spania îi avertizează pe cei care vor să plece din țară: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”

Un român stabilit în Spania îi avertizează pe cei care vor să plece din țară: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”

Ana Beatrice
28 oct. 2025, 11:15
Un român stabilit în Spania îi avertizează pe cei care vor să plece din țară: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce a devenit viral mesajul românului care trăiește în Spania
  2. Cum descrie românul viața relaxată din Spania

Un român care trăiește în Spania a devenit viral după ce a vorbit despre diferențele uriașe față de viața din România. El a explicat că nu este locul celor care urmăresc îmbogățirea rapidă. În mesajul său, acesta a precizat că oamenii muncesc mai puțin, dar trăiesc mai bine și mai liniștit.

De ce a devenit viral mesajul românului care trăiește în Spania

O postare a unui român care trăiește în Spania a făcut furori pe Facebook, adunând mii de aprecieri și comentarii. El a vorbit despre diferențele dintre viața din România și cea iberică, descriind totul cu sinceritate.

Românul i-a avertizat pe cei care visează la câștiguri rapide că Spania nu este țara potrivită pentru a te îmbogăți. În schimb, a subliniat că acolo viața e mai relaxată, oamenii sunt prietenoși și mereu cu zâmbetul pe buze.

„Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți! Dacă nu-ți place să ieși, să te plimbi, să dai bună dimineața cu gura până la urechi la tot orașul, rămâi unde ești!”, se arată în postarea sa.

Cu ironie, a povestit reacția amuzată a mamei sale, uimită de cât de des râd și salută spaniolii pe stradă. „Ce dracu râd ăștia așa la mine, parcă sunt nebuni!”

Cum descrie românul viața relaxată din Spania

Postarea românului scoate în evidență ritmul lent și echilibrat al vieții din Spania, unde stresul pare inexistent. El spune că Spania nu este pentru cei obsedați de muncă, ci pentru cei care caută liniște și bucurii simple. Aici, oamenii dorm la prânz fără regrete, beau cafeaua în tihnă și petrec ore întregi pe terase însorite.

Românul glumește că instalatorii sau electricienii pot întârzia o săptămână, pentru că nimeni nu se grăbește niciodată. În opinia lui, spaniolii câștigă mai puțin, dar trăiesc mai bine, fără deficit de vitamina D și fără nervi.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INE), salariul minim în Spania în 2025 este 1.381,33 euro, iar salariul mediu brut lunar depășește 2.100 euro.

Tags:
Citește și...
CJ Ilfov, peste 1,2 miliarde de lei investiți în proiecte apă-canal. Mirabela Dumitrache a dezvăluit avantajele pe care le oferă Ilfovul (VIDEO)
Eveniment
CJ Ilfov, peste 1,2 miliarde de lei investiți în proiecte apă-canal. Mirabela Dumitrache a dezvăluit avantajele pe care le oferă Ilfovul (VIDEO)
Românii își pot calcula singuri pensia: Află câți bani vei primi în funcție de venit și anii lucrați
Eveniment
Românii își pot calcula singuri pensia: Află câți bani vei primi în funcție de venit și anii lucrați
Studiu: ce văd oamenii atunci când se află între viață și moarte? Iată ce au dezvăluit participanții cercetării
Eveniment
Studiu: ce văd oamenii atunci când se află între viață și moarte? Iată ce au dezvăluit participanții cercetării
Moarte subită la Spitalul Județean Buzău. Ștefania Szabo, director medical, găsită decedată în camera de gardă. Avea doar 37 de ani. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Moarte subită la Spitalul Județean Buzău. Ștefania Szabo, director medical, găsită decedată în camera de gardă. Avea doar 37 de ani. Ce s-a întâmplat
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
Economic
La ce să fim atenți de Black Friday? Explicațiile specialistului
Ultimele detalii despre starea medicului Flavia Groșan. Care este prognosticul medicilor
Eveniment
Ultimele detalii despre starea medicului Flavia Groșan. Care este prognosticul medicilor
Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
Eveniment
Remedii naturale minune. Scapă de durerile de gât în doar câteva zile, fără medicamente
Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba
Eveniment
Trucul unui brutar: unde trebuie ținută pâinea, de fapt, ca să nu se întărească? Iată despre ce este vorba
Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
Eveniment
Medic: „Nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi”. Două lucruri pe care le poți face pentru întărirea imunității
Un obiect verde și strălucitor a fost văzut deasupra Moscovei. Ce explică specialiștii despre lumina verde
Eveniment
Un obiect verde și strălucitor a fost văzut deasupra Moscovei. Ce explică specialiștii despre lumina verde
Ultima oră
11:45 - Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel
11:44 - CJ Ilfov, peste 1,2 miliarde de lei investiți în proiecte apă-canal. Mirabela Dumitrache a dezvăluit avantajele pe care le oferă Ilfovul (VIDEO)
11:14 - Victor Pițurcă, declarații inedite despre fiul pe care îl are cu Vica Blochina. Cât de greu îi este să fie tatăl unui adolescent
11:13 - Geroge Clooney a reacționat la jaful de la Luvru: „A fost mișto…adică groaznic”/ „Mă întreb dacă vor reuşi să-i prindă”
11:03 - Facturile la energie ne îngroapă. Nicio soluție rapidă de la Guvern (VIDEO)
11:00 - Prognoza meteo, 28 octombrie 2025: răcire bruscă și ploi în Vest. Detalii pe zone
10:57 - Românii își pot calcula singuri pensia: Află câți bani vei primi în funcție de venit și anii lucrați
10:41 - Studiu: ce văd oamenii atunci când se află între viață și moarte? Iată ce au dezvăluit participanții cercetării
10:27 - Moarte subită la Spitalul Județean Buzău. Ștefania Szabo, director medical, găsită decedată în camera de gardă. Avea doar 37 de ani. Ce s-a întâmplat
10:17 - Fostul președinte al LPF uimește la 79 de ani. Care sunt obiceiurile care îl mențin tânăr pe Dumitru Dragomir