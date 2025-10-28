Un român care trăiește în Spania a devenit viral după ce a vorbit despre față de viața din România. El a explicat că nu este locul celor care urmăresc îmbogățirea rapidă. În mesajul său, acesta a precizat că oamenii muncesc mai puțin, dar trăiesc mai bine și mai liniștit.

De ce a devenit viral mesajul românului care trăiește în Spania

O postare a unui român care trăiește în Spania a făcut furori pe Facebook, adunând mii de aprecieri și comentarii. El a vorbit despre diferențele dintre viața din România și cea iberică, descriind totul cu sinceritate.

Românul i-a avertizat pe cei care visează la câștiguri rapide că Spania pentru a te îmbogăți. În schimb, a subliniat că acolo viața e mai relaxată, oamenii sunt prietenoși și mereu cu zâmbetul pe buze.

„Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți! Dacă nu-ți place să ieși, să te plimbi, să dai bună dimineața cu gura până la urechi la tot orașul, rămâi unde ești!”, se arată în postarea sa.

Cu ironie, a povestit reacția amuzată a mamei sale, uimită de cât de des râd și salută spaniolii pe stradă. „Ce dracu râd ăștia așa la mine, parcă sunt nebuni!”

Cum descrie românul viața relaxată din Spania

Postarea românului scoate în evidență ritmul lent și echilibrat al vieții din Spania, unde stresul pare inexistent. El spune că Spania nu este pentru cei obsedați de muncă, ci pentru cei care caută liniște și bucurii simple. Aici, oamenii dorm la prânz fără regrete, beau cafeaua în tihnă și petrec ore întregi pe terase însorite.

Românul glumește că instalatorii sau electricienii pot întârzia o săptămână, pentru că nimeni nu se grăbește niciodată. În opinia lui, spaniolii câștigă mai puțin, dar trăiesc mai bine, fără deficit de vitamina D și fără nervi.

Potrivit Institutului Național de Statistică ( ), salariul minim în Spania în 2025 este 1.381,33 euro, iar salariul mediu brut lunar depășește 2.100 euro.