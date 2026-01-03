Noaptea de Revelion rămâne constant una dintre cele mai profitabile perioade pentru șoferii de ride-sharing din România. Cererea ridicată și tarifele majorate transformă ultimele ore ale anului într-o adevărată oportunitate de câștig.

Un a dezvăluit recent, într-o postare pe Instagram, cât a reușit să încaseze într-o singură noapte. Experiența lui, desfășurată în intervalul 31 decembrie 2024 – 1 ianuarie 2025, a atras rapid atenția internauților.

Cât poți câștiga într-o singură noapte de Revelion ca șofer de ride-sharing

Șoferul a intrat „în pâine” în jurul orei 18:00, după o investiție inițială de 150 de lei. Suma a fost alocată pentru benzină și câteva cheltuieli personale necesare înainte de startul serii.

A pornit seara la volanul unui , pregătit să profite de aglomerația specifică nopții de Revelion. În plus, o campanie activă pe platforma Bolt îi oferea comision 0% după primele cinci curse, între orele 18:00 și 23:00.

Până aproape de ora 23:00, ritmul alert al curselor i-a adus încasări de peste 500 de lei, semn că noaptea se anunța extrem de profitabilă. De-a lungul întregii ture, șoferul a ales să lucreze exclusiv pe Bolt, fără pauze, profitând de cererea ridicată specifică nopții de Revelion. La finalul nopții, suma totală încasată a ajuns la aproximativ 1.500 de lei.

„Am făcut numai Bolt toată seara, avem 1.500 de lei, dintre care luni făcusem undeva la 80 de lei. În prima partea a serii de la 18:00 până la 23:00 și ceva făcusem 500 și ceva de lei. Practic 1.400 lei, din care scădem benzina 150 de lei și încă 150 de lei să zicem comisionul. Practic, am rămas cu banii mei în mână 1.100 de lei. Acum, concluzia o trageți voi, dacă s-a meritat sau nu. Am uitat să menționez că am făcut și 12 lei șpagă”, se arată în postarea tânărului.

Cum se simte Revelionul văzut din spatele volanului

Privind retrospectiv, șoferul spune că a fost una profitabilă, dar extrem de solicitantă. Deși plină de interacțiuni și situații diferite, experiența a devenit rapid repetitivă și surprinzător de solitară.

Pe măsură ce orele treceau, orașul își schimba vizibil ritmul, iar miezul nopții a trecut fără să fie marcat în vreun fel, ca o oră obișnuită de lucru. Deși experiența a fost profitabilă, șoferul spune că a fost și extrem de solicitantă, lăsându-i o senzație de oboseală și izolare.

„Îmi este greu să trag o concluzie clară despre seara aceea. A fost profitabilă, dar obositoare; interesantă, dar monotonă; plină de oameni, dar surprinzător de solitară. Poate că a fost doar una dintre acele experiențe care nu cer o părere fermă, ci rămân undeva între. Oricum, toate acestea s-au întâmplat într-un context care ține de trecerea dintre anii 2024-25, anul ăsta am făcut mare spritz”, a mai precizat tânărul pe .