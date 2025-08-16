Modelul care a transformat industria auto românească și a făcut din Dacia un brand internațional își face reapariția, într-o versiune actualizată și sub o denumire nouă. Prima generație Logan, lansată în 2004 și produsă până în 2012 la Mioveni, va fi reintrodusă în producție de compania iraniană Pars Khodro, care a obținut licența de fabricație de la Renault.

Cuprins

Cum a ajuns modelul Logan să fie produs în Iran

Ce specificații are autoturismul

Cum a ajuns modelul Logan să fie produs în Iran

Automobilul va fi comercializat în Iran sub numele Pars Nova, cu un design ușor revizuit și dotări moderne, potrivit

Proiectul are loc într-un context geopolitic complex, dar marchează o mișcare semnificativă pentru piața auto din Orientul Mijlociu.

Loganul a fost conceput de Renault ca un vehicul accesibil, simplu de întreținut și robust, destinat inițial piețelor emergente. Succesul său a depășit însă așteptările, fiind exportat în numeroase țări, inclusiv în Iran, unde a fost vândut anterior sub numele Renault Tondar.

Pars Nova va fi echipat cu un motor aspirat de 1,6 litri, patru cilindri, 111 cai-putere și un cuplu maxim de 150 Nm. Clienții vor avea de ales între o cutie manuală în 5 trepte și o transmisie automată în 6 trepte.

Ce specificații are autoturismul

Mașina va include dotări adaptate standardelor actuale din segment: ecran central de infotainment, instrumentar de bord mixt (digital și analog), sisteme de control al tracțiunii și stabilității, geamuri electrice.

Pars Khodro intenționează nu doar să producă pentru piața internă, ci și să exporte modelul. Primele informații indică livrarea a circa 45.000 de unități pe piața rusă, în parteneriat cu AvtoVAZ – companie care va furniza și motoarele pentru Pars Nova.

Inițiativa amintește de începuturile Dacia: la finalul anilor ’60, uzina de la Mioveni a lansat Dacia 1100 și 1300 pe baza licențelor Renault. Reeditarea Loganului sub numele Pars Nova confirmă durabilitatea și relevanța platformei care a stat la baza celebrului „automobil de 5.000 de euro”.