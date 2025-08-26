B1 Inregistrari!
Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat

Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat

Răzvan Adrian
26 aug. 2025, 18:38
Arestare în dosarul atacului armat din Centrul Vechi. Un tânăr de 19 ani a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de omor calificat
Sursa Foto: Pixabay

Parchetul de lângă Tribunalul București a comunicat arestarea preventivă a unui tânăr de 19 ani, cetățean turc, suspectat că ar fi fost complice la atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei.

Incidentul, care a avut loc în nopțile de 13 și 20 august 2025, a constat în focuri de armă trase asupra agenților de pază și în direcția unei terase, fără a provoca victime.

Cuprins:

  • Care sunt acuzațiile aduse
  • Cum a ajutat complicele autorul
  • Care este contextul incidentului

Care sunt acuzațiile aduse

Conform comunicatului oficial, procurorii au decis să inițieze acțiunea penală pentru infracțiunile de complicitate la tentativă de omor calificat cu premeditare pentru tânăr, complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice.

„La data de 25.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile”, se arată în comunicatul instituției.

Cum a ajutat complicele autorul

Anchetatorii afirmă că tânărul de 19 ani l-ar fi ajutat pe atacator atât înainte, cât și după comiterea faptelor.

Acesta l-a însoțit pe Bulevardul I.C. Brătianu pe 13 august, când acesta a tras cu un pistol letal asupra agenților de pază, mai apoi a preluat bunuri de la autor pentru a-i facilita fuga, i-a oferit sprijin moral și material după incident, ca mai apoi să acționeze pentru a îngreuna identificarea și prinderea atacatorului.

Ulterior, pe 20 august, autorul a revenit la același local și a tras 6 focuri de armă către tavan și către persoanele aflate pe terasă, fără a răni pe nimeni.

Care este contextul incidentului

Incidentul din 20 august a fost semnalat printr-un apel la 112.

„La data de 20 august 2025, o persoană a executat focuri de armă pe terasa unui local din Sectorul 3. Nicio persoană nu a fost rănită. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp”, a transmis Poliția Capitalei, potrivit G4Media.

Cercetările sunt realizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu unități specializate ale Poliției Capitalei precum Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul Investigații Criminale și Serviciul Grupuri Infracționale Violente.

Reprezentanții parchetului subliniază că „începerea acțiunii penale și aplicarea măsurilor preventive sunt etape reglementate de Codul de procedură penală și nu contravin principiului prezumției de nevinovăție”

