O fată ucraineană de 16 ani, refugiată în Germania, și-a pierdut viața după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă care circula cu aproximativ 100 km/h, în localitatea Friedland, informează .

Suspectul principal este un cetățean irakian de 31 de ani, cu antecedente medicale și un istoric în imigrație.

Cuprins:

Cum s-a produs tragedia din Germania

Cine este suspectul

Care au fost reacțiile oamenilor

Cum s-a produs tragedia din Germania

Incidentul a avut loc pe 11 august, iar presa germană a relatat că victima a fost aruncată pe șine chiar în fața trenului. Inițial, poliția nu l-a reținut pe bărbatul suspectat, care a dus autoritățile la locul unde se afla trupul fetei decedate.

Ancheta a arătat ulterior că amprentele sale se aflau pe umărul , ceea ce a confirmat că fusese prinsă violent înaintea impactului.

Cine este suspectul

Conform informațiilor furnizate de procurori, bărbatul de 31 de ani avea o alcoolemie de 1,35% în momentul tragediei și suferea de paranoidă. El a fost internat într-o clinică de psihiatrie și este investigat pentru omor din culpă.

Anchetatorii au subliniat că „nu există dovezi că suspectul și victima se cunoșteau”, conform Kyiv Independent.

De asemenea, s-a descoperit că bărbatul locuia de mulți ani în Germania, deși cererea sa de a sta în azil fusese respinsă, iar pe numele său exista un ordin de deportare.

Care au fost reacțiile oamenilor

Liana a fugit în 2022 din Mariupol, împreună cu părinții și cei doi frați mai mici, după invazia Rusiei în Ucraina.

În Germania, adolescenta urma cursuri pentru a deveni asistentă dentară.

Moartea ei a șocat oamenii, iar aceștia s-au mobilizat rapid pentru a strânge fonduri pentru cheltuielile de înmormântare.

Germania găzduiește acum 1,2 milioane de refugiați ucraineni, cel mai mare număr din întreaga Uniune Europeană, conform datelor oficiale.