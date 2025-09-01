B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă

Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 18:43
Tragedie în Germania! O adolescentă refugiată din Ucraina a murit. Tânăra a fost împinsă în fața unui tren de marfă
Sursă foto: Freepik/ @freepik/imgine ilustrativă

O fată ucraineană de 16 ani, refugiată în Germania, și-a pierdut viața după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă care circula cu aproximativ 100 km/h, în localitatea Friedland, informează The Kyiv Independent.

Suspectul principal este un cetățean irakian de 31 de ani, cu antecedente medicale și un istoric în imigrație.

Cuprins:

  • Cum s-a produs tragedia din Germania
  • Cine este suspectul
  • Care au fost reacțiile oamenilor

Cum s-a produs tragedia din Germania

Incidentul a avut loc pe 11 august, iar presa germană a relatat că victima a fost aruncată pe șine chiar în fața trenului. Inițial, poliția nu l-a reținut pe bărbatul suspectat, care a dus autoritățile la locul unde se afla trupul fetei decedate.

Ancheta a arătat ulterior că amprentele sale se aflau pe umărul adolescentei, ceea ce a confirmat că fusese prinsă violent înaintea impactului.

Cine este suspectul

Conform informațiilor furnizate de procurori, bărbatul de 31 de ani avea o alcoolemie de 1,35% în momentul tragediei și suferea de schizofrenie paranoidă. El a fost internat într-o clinică de psihiatrie și este investigat pentru omor din culpă.

Anchetatorii au subliniat că „nu există dovezi că suspectul și victima se cunoșteau”, conform Kyiv Independent.

De asemenea, s-a descoperit că bărbatul locuia de mulți ani în Germania, deși cererea sa de a sta în azil fusese respinsă, iar pe numele său exista un ordin de deportare.

Care au fost reacțiile oamenilor

Liana a fugit în 2022 din Mariupol, împreună cu părinții și cei doi frați mai mici, după invazia Rusiei în Ucraina.

În Germania, adolescenta urma cursuri pentru a deveni asistentă dentară.

Moartea ei a șocat oamenii, iar aceștia s-au mobilizat rapid pentru a strânge fonduri pentru cheltuielile de înmormântare.

Germania găzduiește acum 1,2 milioane de refugiați ucraineni, cel mai mare număr din întreaga Uniune Europeană, conform datelor oficiale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Externe
Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Externe
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
Externe
Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Externe
UE ia în calcul o amânare majoră. Taxarea combustibililor pentru aviație și transport maritim ar putea fi suspendat cu încă un deceniu
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze
Externe
Rușii au bruiat avionul Ursulei von der Leyen. Lăsați fără GPS, piloții au folosit hărți de hârtie să aterizeze
Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
Externe
Cutremur într-o zonă seismică activă din Italia. Autoritățile au emis o avertizare pentru populație
Hoți prinși cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex!”
Externe
Hoți prinși cu bijuterii de 10 milioane de euro ascunse în lenjeria intimă, la Paris: „O șosetă plină: colier, cercei, inel și un Rolex!”
Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
Externe
Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
Externe
Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate
Externe
75% dintre ucraineni consideră că țara ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia doar cu garanţii internaţionale de securitate
Ultima oră
20:44 - Dwayne Johnson, apariție surprinzătoare la Festivalul de la Veneția. Actorul își schimbă imaginea în drama „The Smashing Machine”
20:36 - AUR și POT vor comisie parlamentară de anchetă, după anularea alegerilor parlamentare din 2024. Ce au transmis reprezentanții AUR
20:17 - Scene revoltătoare la US Open: Un afacerist i-a smuls unui copil șapca dăruită de un jucător. Cum s-a scuzat apoi (VIDEO)
20:13 - România lipsește din noile numiri europene. Victor Ponta critică lipsa unei politici externe detaliate
20:05 - Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, rupe tăcerea, după afirmațiile făcute de o fostă concurentă! Ce i-a transmis blondina
19:39 - Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
19:31 - Profesorii nu vor fi la catedră în data de 8 septembrie. Ce le-au transmis aceștia părinților, dar și ce reacție a avut ministrul Educației
19:29 - Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Bolojan: „Plătim prețul multor ani în care noi, clasa politică, am cheltuit prea mult”. Schimbări majore în Sănătate, instituții, companii de stat și pensionarea magistraților (VIDEO)
19:13 - Kim Jong Un pleacă spre China cu trenul său blindat. Liderul nord-coreean participă la parada militară de la Beijing alături de Xi Jinping și Vladimir Putin
19:00 - Anamaria Gavrilă (POT): „Bineînțeles că vom fi de acord cu reforma pensiilor speciale”/„Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România”