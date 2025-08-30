B1 Inregistrari!
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile

Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile

Adrian Teampău
30 aug. 2025, 20:09
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile
Sursa Foto: Facebook/ Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu, cunoscutul manelist, a șocat cu declarațiile pe care le-a făcut într-un podcast, referitor la agresiunile împotriva femeilor. El a recunoscut că și-a lovit fosta iubită și se declarară un adept al „tratamentelor” de acest fel.

Cuprins:

  • Ce declarații șocante a făcut Tzancă Uraganu
  • Ilinca Urse critică lipsa de reacție la aceste declarații
  • Moderatorul criticat de internauți

Ce declarații șocante a făcut Tzancă Uraganu

Declarațiile șocante pe care le-a făcut manelistul, într-un podcast online, „Un podcast mișto by Bursucu”, a atras atenția influenceriței Ilinca Urse. Aceasta a îndemnat publicul să sesizeze Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) împotriva moderatorului care nu a sancționat genul acesta de comentarii.

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a recunoscut manelistul.

Tzancă Uraganu a afirmat că nu este un tip violent, dar recunoaște că au fost situații în care a lovit femeile. Așa cum o spune, aceste agresiuni nu ar fi fost prea grave deoarece nu a folosit bâte, cuțite sau „pumni, picioare”. Tzancă Uraganu a făcut aceste declarații în contextul discuțiilor despre o fostă iubită.

„Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești sau… nu știu. Mai se întâmplă o chestie de asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”, a spus Tzancă Uraganu.

Ilinca Urse critică lipsa de reacție la aceste declarații

Episodul în care Tzancă Uraganu a vorbit despre cum trebuie „liniștite femeile” a înregistrat peste 100.000 de vizualizări și aproape 3.000 de aprecieri. Moderatorul nu a intervenit asupra afirmațiilor făcute de manelist lăsându-l să-și expună teoriile despre agresivitatea împotriva femeilor. Din acest motiv a fost criticat de influencerița Ilinca Urse pe TikTok:

„Nu este vorba doar de bărbații violenți în sine, ci și de cei din jurul lor. Ăsta cu care vorbește nu i-a zis nimic (…) nicio contrazicere, nimic. Un asemenea podcast are o echipă în spate. Nimeni nu s-a gândit: bă, am adus un abuzator în emisiune, dar noi o să punem titlul la emisiune un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”.

Ea le-a cerut celor care nu agrează genul acesta de emisiuni să facă sesizare la CNA.

„Este foarte simplu, durează două minute. Pentru că asta este țara în care trăim, în care discursul ăsta este normalizat, iar noi, ca public, trebuie să fim supervigilenți și să depunem noi plângeri”, a completat Ilinca Urse.

Moderatorul criticat de internauți

Internauții au criticat lipsa de reacție a moderatorului la declarațiile șocante ale manelistului. Mulți cred că promovarea personajelor care agresează femei nu este în regulă. Alții au remarcat faptul că

„Aici omul spune clar că lovește femeile din viața lui ca o practică normală și nu ai avut niciun comentariu”; „Bursucule, unde ți-e tricoul cu Stop Violența împotriva femeilor? Pt acest invitat nu l-ai purtat. Interesant, dublu standard”, au fost câteva dintre comentarii.

