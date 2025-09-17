B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ten neted și elastic cu un singur ingredient natural. Ce ulei recomandă specialiștii

Ten neted și elastic cu un singur ingredient natural. Ce ulei recomandă specialiștii

Selen Osmanoglu
17 sept. 2025, 07:45
Ten neted și elastic cu un singur ingredient natural. Ce ulei recomandă specialiștii
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum acționează uleiul de migdale
  2. Beneficiile asupra tenului
  3. Cum poate fi folosit
  4. Beneficiile asupra părului
  5. Beneficiile asupra sănătății
  6. Remediu pentru pielea uscată

Într-o lume tot mai agitată, ridurile, petele, cearcănele, oboseala se văd pe tot mai multe chipuri și tot mai des. Vestea bună este că le poți diminua sau chiar poți scăpa de ele cu un ingredient natural. Nu este nevoie să folosești creme de sute de lei sau să ai o rutină cu prea mulți pași. Secretul stă în simplitate. Specialiștii recomandă uleiul de migdale.

Cum acționează uleiul de migdale

Uleiul de migdale este bogat în vitamina E, unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali. Acesta neutralizează radicalii liberi, care sunt principalii vinovați ai îmbătrânirii premature.

Utilizarea regulată reduce stresul oxidativ al pielii. Tenul va fi mai fin și mai elastic. Mai mult, uleiul de migdale conține vitamina A, esențială pentru regenerarea celulară, care menține pielea netedă și tânără.

Beneficiile asupra tenului

Uleiul de migdale este potrivit pentru toate tipurile de ten. Acesta dizolvă eficient impuritățile, sebumul și machiajul, fără a perturba bariera naturală a pielii. El este non-comedogenic, conform Click.

Bogat în acizi grași esențiali, cum ar fi omega-9 și omega-6,  acest ulei ajută la refacerea stratului lipidic al pielii, iar, în timp, tenul va ajunge să fie mult mai uniform și catifelat.

De asemenea, uleiul accelerează vindecarea micro-leziunilor și reduce aspectul cicatricilor, petelor de vârstă și vergeturilor. Masajul facial cu ulei cald crește circulația sanguină.

Uleiul de migdale nu blochează porii și se absoarbe rapid, fără senzație de peliculă grasă. El are efect calmant, adică poate reduce efectele lăsate de rozacee, eczeme sau reacții alergice.

Cum poate fi folosit

  • Ca demachiant natural: Se aplică pe fața uscată și se masează pentru a dizolva machiajul și SPF-ul. Se clătește sau se folosește un gel delicat.
  • Ca ser de noapte: Se pun câteva picături pe pielea ușor umedă, lăsând să acționeze peste noapte.
  • În măști faciale: Se adaugă câteva picături în măștile de argilă pentru a preveni uscarea și a spori eficiența.
  • Pentru masaj facial și yoga facială: Facilitează drenajul limfatic și tonificarea contururilor feței.
  • Îngrijirea zonelor sensibile: Se aplică pe gene, buze, cuticule și vârfuri de păr.

Beneficiile asupra părului

Uleiul de migdale este salvator în mai multe situații. Așa cum ajută tenul să fie mai uniform și mai elastic, are beneficii și asupra părului.

Acesta poate fi folosit astfel: Torni câteva picături de ulei de migdale și, cu mișcări circulare scurte, masezi scalpul. Acesta oferă strălucire părului și contribuie la sănătatea acestuia, conform Sfatul Medicului.

Beneficiile asupra părului:

  • Hrănește și netezește cuticulele firului de păr
  • Stimulează creșterea părului lung și rezistent
  • Oferă strălucire părului
  • Controlează căderea părului

Beneficiile asupra sănătății

Migdalele crude pot fi consumate ca atare. Consumul acestora este recomandat pentru tratarea unora dintre problemele sistemului digestiv.

Consumul de ulei de migdale este utilizat in aromoterapie, are rol calmant, iar aplicat local este un calmant eficient al durerilor.

Beneficiile pentru sanatate ale uleiului de migdale:

  • Consumul regulat de ulei de migdale ajută la reducerea colesterolului
  • Este un nutrient benefic pentru sănătatea creierului și a sistemului nervos
  • Îmbunatateste calitățile intelectuale și crește anduranța
  • Ameliorează disconfortul produs de mușchii tensionați

Remediu pentru pielea uscată

Printre atâtea beneficii, se mai numără unul: poate fi o soluție bună pentru piele uscată.

Uleiul de migdale este folosit frecvent pentru tratarea pielii uscate. Acesta atenuează senzatia de mâncarime, durerea, erupțiile cutanate, uscăciunea, iritațiile și arsurile.

Uleiul de migdale ajută și la păstrarea unui echilibru adecvat de umiditate al pielii.

Există și un mic truc pentru a spori beneficiile cremelor exfoliante. Tot ce trebuie să faci este să le amesteci cu ulei de migdale, iar rezultatul va fi o piele neteda si catifelata.

Uleiul de migdale poate fi utilizat și in cazul pielii delicate de sub ochi pentru prevenirea aparitiei ridurilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
Eveniment
Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu
Eveniment
Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu
Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba
Eveniment
Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba
Ai centrala pregătită de iarnă? Iată cum îți dai seama
Eveniment
Ai centrala pregătită de iarnă? Iată cum îți dai seama
Călin Georgescu, prima apariție publică după trimiterea în judecată. Fostul candidat dă cu subsemnatul la poliție
Eveniment
Călin Georgescu, prima apariție publică după trimiterea în judecată. Fostul candidat dă cu subsemnatul la poliție
Preot acuzat că și-a bătut iubita și pe fiul lor. Acum are dosar penal
Eveniment
Preot acuzat că și-a bătut iubita și pe fiul lor. Acum are dosar penal
Problema cu care se confruntă aproape 50% dintre elevii români. Cum încearcă să îi facă față tinerii: „Mergem la cafea și cam atâta”
Eveniment
Problema cu care se confruntă aproape 50% dintre elevii români. Cum încearcă să îi facă față tinerii: „Mergem la cafea și cam atâta”
Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
Eveniment
Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
ANAF monitorizează saloanele de nunți. Șeful Fiscului: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele
Eveniment
ANAF monitorizează saloanele de nunți. Șeful Fiscului: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele
Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
Eveniment
Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
Ultima oră
11:17 - Surpriză neașteptată! Gigi Becali a împărțit bani mai multor elevi de la un liceu din București
11:14 - Va fi cutremur în Parlament? Profeția Mariei Ghiorghiu
11:04 - Fost ministru USR denunță propaganda oficială. Cheltuielile guvernului Bolojan au crescut odată cu majorarea taxelor
10:59 - Specialiști de top din Europa vin la București pentru un eveniment medical dedicat sănătății prostatei și rinichilor. Despre ce este vorba
10:54 - Soluția ministrul Energiei pentru ca România să evite o nouă explozie a prețurilor la energie
10:29 - Vacanță de toamnă, la căldură. Orașul european unde temperaturile ajung și la 27 de grade, în octombrie
10:26 - Președinția îl trage de mânecă pe Bolojan. Guvernul, îndemnat să grăbească reforma administrativ-teritorială. Promisiunile uitate ale premierului
10:10 - Angajări record în plină austeritate: 300 de posturi ocupate la MAE, condus de Oana Țoiu
10:09 - Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea pentru tânărul acuzat de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
09:34 - Ce relație există între Ilie Bolojan și Nicușor Dan? / Premierul României: „Facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și avem o colaborare corectă”