Într-o lume tot mai agitată, , petele, cearcănele, oboseala se văd pe tot mai multe chipuri și tot mai des. Vestea bună este că le poți diminua sau chiar poți scăpa de ele cu un ingredient natural. Nu este nevoie să folosești creme de sute de lei sau să ai o rutină cu prea mulți pași. Secretul stă în simplitate. Specialiștii recomandă de migdale.

Cum acționează uleiul de migdale

Uleiul de migdale este bogat în vitamina E, unul dintre cei mai puternici antioxidanți naturali. Acesta neutralizează radicalii liberi, care sunt principalii vinovați ai îmbătrânirii premature.

Utilizarea regulată reduce stresul oxidativ al pielii. Tenul va fi mai fin și mai elastic. Mai mult, uleiul de migdale conține vitamina A, esențială pentru regenerarea celulară, care menține pielea netedă și tânără.

Beneficiile asupra tenului

Uleiul de migdale este potrivit pentru toate tipurile de ten. Acesta dizolvă eficient impuritățile, sebumul și machiajul, fără a perturba bariera naturală a pielii. El este non-comedogenic, conform .

Bogat în acizi grași esențiali, cum ar fi omega-9 și omega-6, acest ulei ajută la refacerea stratului lipidic al pielii, iar, în timp, tenul va ajunge să fie mult mai uniform și catifelat.

De asemenea, uleiul accelerează vindecarea micro-leziunilor și reduce aspectul cicatricilor, petelor de vârstă și vergeturilor. Masajul facial cu ulei cald crește circulația sanguină.

Uleiul de migdale nu blochează porii și se absoarbe rapid, fără senzație de peliculă grasă. El are efect calmant, adică poate reduce efectele lăsate de rozacee, eczeme sau reacții alergice.

Cum poate fi folosit

Ca demachiant natural: Se aplică pe fața uscată și se masează pentru a dizolva machiajul și SPF-ul. Se clătește sau se folosește un gel delicat.

Ca ser de noapte: Se pun câteva picături pe pielea ușor umedă, lăsând să acționeze peste noapte.

În măști faciale: Se adaugă câteva picături în măștile de argilă pentru a preveni uscarea și a spori eficiența.

Pentru masaj facial și yoga facială: Facilitează drenajul limfatic și tonificarea contururilor feței.

Îngrijirea zonelor sensibile: Se aplică pe gene, buze, cuticule și vârfuri de păr.

Beneficiile asupra părului

Uleiul de migdale este salvator în mai multe situații. Așa cum ajută tenul să fie mai uniform și mai elastic, are beneficii și asupra părului.

Acesta poate fi folosit astfel: Torni câteva picături de ulei de migdale și, cu mișcări circulare scurte, masezi scalpul. Acesta oferă strălucire părului și contribuie la sănătatea acestuia, conform

Beneficiile asupra părului:

Hrănește și netezește cuticulele firului de păr

Stimulează creșterea părului lung și rezistent

Oferă strălucire părului

Controlează căderea părului

Beneficiile asupra sănătății

Migdalele crude pot fi consumate ca atare. Consumul acestora este recomandat pentru tratarea unora dintre problemele sistemului digestiv.

Consumul de ulei de migdale este utilizat in aromoterapie, are rol calmant, iar aplicat local este un calmant eficient al durerilor.

Beneficiile pentru sanatate ale uleiului de migdale:

Consumul regulat de ulei de migdale ajută la reducerea colesterolului

Este un nutrient benefic pentru sănătatea creierului și a sistemului nervos

Îmbunatateste calitățile intelectuale și crește anduranța

Ameliorează disconfortul produs de mușchii tensionați

Remediu pentru pielea uscată

Printre atâtea beneficii, se mai numără unul: poate fi o soluție bună pentru piele uscată.

Uleiul de migdale este folosit frecvent pentru tratarea pielii uscate. Acesta atenuează senzatia de mâncarime, durerea, erupțiile cutanate, uscăciunea, iritațiile și arsurile.

Uleiul de migdale ajută și la păstrarea unui echilibru adecvat de umiditate al pielii.

Există și un mic truc pentru a spori beneficiile cremelor exfoliante. Tot ce trebuie să faci este să le amesteci cu ulei de migdale, iar rezultatul va fi o piele neteda si catifelata.

Uleiul de migdale poate fi utilizat și in cazul pielii delicate de sub ochi pentru prevenirea aparitiei ridurilor.