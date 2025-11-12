B1 Inregistrari!
Un val de praf saharian ajunge în România spre finalul săptămânii. Ce spun specialiștii despre efectele acestui fenomen

Ana Beatrice
12 nov. 2025, 18:30
Un val de praf saharian ajunge în România spre finalul săptămânii. Ce spun specialiștii despre efectele acestui fenomen
Cuprins
  1. Va afecta praful saharian România în mod semnificativ
  2. Cum ajunge praful saharian până în Europa
  3. Când a mai ajuns praful saharian în România

Un val de praf saharian va traversa în următoarele zile o mare parte din Europa. Specialiștii avertizează că nici România nu va fi ferită de acest fenomen.

Va afecta praful saharian România în mod semnificativ

Un val de praf saharian, purtat de mase de aer cald venite din Africa, va traversa în următoarele zile continentul european. Fenomenul va cuprinde zone întinse din Europa de Vest și Centrală, iar specialiștii avertizează că România nu va fi ocolită. Potrivit meteorologilor, praful saharian va ajunge în țara noastră spre finalul săptămânii.

Veștile sunt însă bune! Valul de praf saharian care se apropie nu va avea un impact semnificativ asupra sănătății populației. Concentrațiile de particule vor fi reduse, iar efectele resimțite vor fi minime. Cu toate acestea, experții recomandă persoanelor cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea prelungită în aer liber și zonele cu vizibilitate scăzută.

Deși fenomenul este tot mai frecvent în ultimii ani, apariția sa la final de toamnă este mai puțin obișnuită. În unele regiuni, cerul ar putea căpăta o tentă galben-portocalie, semn distinct al prafului saharian purtat de vânturile calde africane.

Cum ajunge praful saharian până în Europa

Praful saharian este format din particule minerale fine, ridicate de vânturi puternice și furtuni de nisip din deșertul african. Aceste particule, numite aerosoli naturali, pot călători mii de kilometri, traversând continentul european și ajungând uneori până în America de Sud. Fenomenul este vizibil mai ales dimineața și seara, când lumina scoate în evidență nuanțele calde ale cerului prăfuit.

Când a mai ajuns praful saharian în România

România s-a mai confruntat de mai multe ori cu valuri de praf saharian, cel mai recent episod marcant fiind în primăvara acestui an. Atunci, cerul a căpătat o nuanță galben-aurie, iar un strat fin de praf african s-a depus pe mașini și clădiri.

Fenomenul s-a repetat și în anii trecuți, mai ales primăvara și la începutul verii, când curenții de aer cald din sud favorizează transportul particulelor din Sahara. De regulă, efectele sunt mai mult vizuale, fără impact semnificativ asupra sănătății.

