B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Premieră în România: UNATC lansează un master de Stand-up Comedy. Micutzu, printre profesori

Premieră în România: UNATC lansează un master de Stand-up Comedy. Micutzu, printre profesori

B1.ro
04 sept. 2025, 11:05
Premieră în România: UNATC lansează un master de Stand-up Comedy. Micutzu, printre profesori
foto: Micutzu Cosmin Nedelcu / Facebook

UNATC marchează o premieră în învățământul din România: master în Stand-Up Comedy. Printre profesori se află și celebrul comediant Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu.

Cuprins:

  1. Cine va coordona programul de master
  2. Cine se poate înscrie
  3. Ce discipline vor avea studenții de la masterul de Stand-up Comedy

Cine va coordona programul de master

Din această toamnă, românii vor putea afla secretele unui număr de Stand-up Comedy reușit, într-un mediu academic. Programul este lansat de UNATC „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Headline Management şi clubul The Fool, și va fi coordonat de Ştefan Pavel, actor şi lector universitar dr. la UNATC, Micutzu şi Călin Creţu, CEO şi fondator Headline Management, o agenție de management artistic dedicată comediei, relatează Pagia de Media.

Cursurile vor avea atât o componentă teoretică, cât şi una practică. Masteranzii vor învăţa de la scriere şi improvizaţie până la tehnici actoriceşti şi management artistic, iar experienţa se va completa cu seri de spectacol pe scena clubului The Fool.

Cine se poate înscrie

Înscrierile la programul de masterat se fac online, în perioada 4–9 septembrie 2025, pe platforma admitere.unatc.ro/comedy-stand-up.

Programul a fost gândit pentru 10 studenți și se adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul pe care l-au studiat anterior.

Ce discipline vor avea studenții de la masterul de Stand-up Comedy

Programul se va întinde pe o durată de doi ani și include discipline precum „Arta actorului de comedie”, „Tehnici comice”, „Tehnică verbo-vocală”, „Scriere, improvizaţie şi practică de scenă”, completate de masterclass-uri cu artişti consacraţi din stand-up, teatru şi film.

„Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios. Prin acest masterat, deschidem uşa pentru o nouă generaţie de artişti care vor urca pe scenă cu mai multă forţă şi autenticitate”, a declarat Micutzu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cod galben de caniculă, joi și vineri, în majoritatea regiunilor țării
Eveniment
Cod galben de caniculă, joi și vineri, în majoritatea regiunilor țării
Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
Eveniment
Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
Eveniment
Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
Eveniment
Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
Eveniment
Protest în Babadag, după ce un polițist a fost bătut crunt în timpul unei misiuni. Ce au cerut cetățenii
Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
Eveniment
Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu, după întoarcerea în România: Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui elix Baumgartner
Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
Eveniment
Cinci infracțiuni în câteva ore! Ce a făcut un tânăr din Bacău
Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate
Eveniment
Fructul care luptă împotriva celulitei și a picioarelor umflate. Este ieftin și poate fi folosit în diverse preparate
Cum ajută animalele de companie sistemul imunitar al copiilor? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
Cum ajută animalele de companie sistemul imunitar al copiilor? Iată ce spun specialiștii
Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine
Eveniment
Eclipsă totală și Lună sângerie la finalul săptămânii. Țările din care o putem observa cel mai bine
Ultima oră
11:30 - Adela Popescu, despre Radu Vâlcan: „Să fii departe în Thailanda, sub palmieri, la o bere rece, cu ispitele alea… îngrozitor”
11:01 - Consiliul Fiscal: România a cheltuit până acum 1,5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina aflată în război – sub 0,5% din PIB-ul din 2024
10:55 - Cod galben de caniculă, joi și vineri, în majoritatea regiunilor țării
10:29 - Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, aprobat automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură
10:28 - Femeie de 92 de ani, jefuită de doi tineri. Ce i-au furat hoții din casă
10:06 - Orlando Zaharia, vacanță de vis în Lisabona. Ce preparat portughez l-a cucerit pe cheful bucătar
09:57 - Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său
09:45 - Câinii de la stână, un pericol real pe munte. Sfaturi oferite de Salvamont Brașov
09:34 - Copil de 5 ani, recuperat de la un fast-food după ce a plecat de acasă să ia masa cât părinții dormeau. Întrebarea lui i-a amuzat pe polițiști
09:23 - „Coaliția de Voință”, reuniune la Paris. Nicușor Dan va participa în format videoconferință