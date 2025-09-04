UNATC marchează o premieră în învățământul din România: master în Stand-Up Comedy. Printre profesori se află și celebrul comediant Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu.

Cuprins:

Cine va coordona programul de master Cine se poate înscrie Ce discipline vor avea studenții de la masterul de Stand-up Comedy

Cine va coordona programul de master

Din această toamnă, românii vor putea afla secretele unui număr de Stand-up Comedy reușit, într-un mediu academic. Programul este lansat de UNATC „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Headline Management şi clubul The Fool, și va fi coordonat de Ştefan Pavel, actor şi lector universitar dr. la UNATC, Micutzu şi Călin Creţu, şi fondator Headline Management, o agenție de management artistic dedicată comediei, relatează .

Cursurile vor avea atât o componentă teoretică, cât şi una practică. Masteranzii vor învăţa de la scriere şi improvizaţie până la tehnici actoriceşti şi management artistic, iar experienţa se va completa cu seri de spectacol pe scena clubului The Fool.

Cine se poate înscrie

Înscrierile la programul de masterat se fac online, în perioada 4–9 septembrie 2025, pe platforma admitere.unatc.ro/comedy-stand-up.

Programul a fost gândit pentru 10 studenți și se adresează tuturor absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul pe care l-au studiat anterior.

Ce discipline vor avea studenții de la masterul de Stand-up Comedy

Programul se va întinde pe o durată de doi ani și include discipline precum „Arta actorului de comedie”, „Tehnici comice”, „Tehnică verbo-vocală”, „Scriere, improvizaţie şi practică de scenă”, completate de masterclass-uri cu artişti consacraţi din stand-up, teatru şi film.

„Comedia are nevoie de oameni care o iau în serios. Prin acest masterat, deschidem uşa pentru o nouă generaţie de artişti care vor urca pe scenă cu mai multă forţă şi autenticitate”, a declarat Micutzu.