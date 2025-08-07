Donald Trump, Președintele Statelor Unite ale Americii, a cerut joi imediată a CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, acuzându-l că ar fi avut legături cu regimul . Mesajul lui Trump a fost transmis pe platforma TruthSocial, unde acesta și-a exprimat nemulțumirea față de CEO, conform Agerpres.

Cuprins:

De ce s-a pus presiune pe CEO-ul Intel

Cum a fost criticată conducerea Intel de către Trump

De ce s-a pus presiune pe CEO-ul Intel

Într-o scrisoare adresată președintelui consiliului de administrație Intel, senatorul Cotton a solicitat clarificări cu privire la investițiile realizate de către Lip-Bu Tan, CEO-ul Intel, atât în nume personal, cât și prin intermediul fondurilor cu capital de risc.

Ulterior, într-o postare pe X, Cotton a acuzat: „Noul CEO al Intel are, se pare, legături profunde cu comuniștii chinezi. Companiile americane care primesc fonduri publice trebuie să respecte reguli stricte de securitate.”, a scris acesta potrivit .

Oficialii Intel nu au oferit un punct de vedere până acum, iar Tan nu a răspuns solicitărilor venite din partea presei. Între timp acțiunile companiei scad constant.

Cum a fost criticată conducerea Intel de către Trump

Lip-Bu Tan este CEO încă din luna martie a acestui an, când a fost o perioadă dificilă pentru gigantul cipurilor, care încerca să recupereze teren în fața competitorilor precum Nvidia. Recent compania a anunțat o reducere de 15% a forței de muncă, cu scopul de a deveni mai „eficientă”.

Trump și-a exprimat de multe ori nemulțumirea față de direcția pe care Intel a luat-o, reluând criticile chiar și miercuri, într-un eveniment alături de Tim Cook, CEO-ul Apple, iar cu această ocazie, președintele l-a lăudat pe acesta pentru investițiile realizate.