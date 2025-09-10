B1 Inregistrari!
Unde se află satul din România care are un singur locuitor: „Avea cândva 70-80 de familii, dar oamenii au plecat spre un trai mai bun"

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 13:56
Sursa foto: Freepik / @Allexxandar

Poiana Măgura, un sat din comuna Şărmăşag, județul Sălaj, are peisaje superbe, însă un singur om care să le admire. Acesta este satul cu un singur locuitor, Sandor, în vârstă de 66 de ani.

  • Un singur locuitor
  • Cine este Sandor

Un singur locuitor

În Poiana Măgura, nu mai există decât un singur locuitor permanent: Sandor, un bărbat de 66 de ani care nu a abandonat locul indiferent de condițiile de trai.

„Satul avea cândva 70-80 de familii, dar oamenii au plecat spre un trai mai bun, la Ilișua. După asfaltarea drumului, în 2019, totul s-a schimbat. Astăzi sunt deja șapte cabane funcționale. Doar un singur locuitor a rămas permanent aici – Moricz Sandor, care nu a vrut în ruptul capului să plece”, a precizat viceprimarul comunei Şărmăşag, Kovacs Tiberiu, conform Agerpres.

Cine este Sandor

Sandor este un fost cizmar care locuiește în una dintre casele renovate ale satului.

„Bunicul meu a primit pământ după război. Am avut de lucru cu animalele și cu pământurile. După ce tata s-a stins și mama a rămas la pat, am avut grijă de ea șase ani. De atunci locuiesc singur aici”, a povestit bărbatul.

El are doi câini cu care își petrece timpul și mai vede din când în când turiști sau foști localnici care se întorc în weekend-uri.

Cu toate că satul are un singur locuitor, casele vechi încep a fi renovate, iar locația începe să devină o atracție pentru turiști.

