Acasa » Eveniment » Se fac angajări la stat. Salariul poate ajunge până la 30.000 de lei pe lună. Unde pot trimite CV-ul cei interesați

Se fac angajări la stat. Salariul poate ajunge până la 30.000 de lei pe lună. Unde pot trimite CV-ul cei interesați

Ana Maria
01 oct. 2025, 16:38
Se fac angajări la stat. Salariul poate ajunge până la 30.000 de lei pe lună. Unde pot trimite CV-ul cei interesați
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Angajări la stat. Ce posturi sunt disponibile
  2. Cum se face selecția și care este termenul limită pentru înscriere
  3. Angajări la stat. Cât de mari sunt salariile

Se fac angajări la stat. Ministerul Economiei și Digitalizării a lansat un proces de recrutare pentru 11 posturi dedicate specialiștilor din IT. Oferta este una dintre cele mai atractive din sistemul public, cu salarii ce pot depăși 30.000 de lei brut lunar. Înscrierile sunt deschise până la 3 octombrie, iar procesul de selecție promite să fie unul transparent.

Angajări la stat. Ce posturi sunt disponibile

Instituția caută ingineri software, analiști programatori, experți în securitate cibernetică, administratori de baze de date și manageri de proiect, persoane care doresc să contribuie la procesul de digitalizare a României.

„Am eliminat condițiile absurde care blocau accesul profesioniștilor (de exemplu, experiența pe fonduri europene). Acum contează competența și dorința de a livra rezultate.
Dacă ești gata să faci istorie și să aduci România în era digitală, te așteptăm în echipa noastră! Dinăuntru, nu de pe margine”, a declarat ministrul Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Cum se face selecția și care este termenul limită pentru înscriere

Radu Miruță a subliniat că, de această dată, recrutarea se desfășoară „pe bune”. Candidații trebuie doar să demonstreze competențe reale, nu să bifeze criterii birocratice. Cei interesați trebuie să trimită aplicația prin email la adresa publicată pe site-ul Ministerului Economiei, până la 3 octombrie. Ulterior, candidații selectați vor fi invitați la interviu.

„Hai să faci parte din cea mai tare echipă tehnică din Guvernul României dacă ești inginer software sau analist, programator sau specialist în cyber security, aplică pentru a fi parte din task-force-ul de digitalizare care gestionează Ministerul Economiei și al Digitalizării.

Da, de data asta este pe bune. De data asta se dau niște salarii echivalente aproape cu ceea ce se plătește în mediul privat. De data asta au fost eliminate acele condiții ca un programator bun să aibă experiență pe fonduri europene, pentru ca prin asta să se strecoare alți oameni, nu cei tehnici.

Da, de data asta selecția este pe bune cu echipă din mediu academic, din mediul privat, din cadrul ministerului care selectează pe cei mai buni oameni: arhitect de sistem, expert în prin implementare, administrator de bază de date, chiar manager pentru întreaga această echipă. 11 poziții sunt cele pentru care recrutăm în această perioadă.

Ce trebuie să faci până pe 3 octombrie? Trimite aplicația prin emailul care este menționat pe site-ul Ministerului Economiei, după care o echipă vor face, va face niște selecții, vei fi chemat la interviu și da, ai ocazia să digitalizezi România, parte dintr-o echipă din Guvernul României care face lucrurile astea pe bune.”, a transmis ministrul.

Angajări la stat. Cât de mari sunt salariile

La Euronews România, ministrul a explicat că remunerațiile sunt similare cu cele din sectorul privat.

„Sunt salarii de până la 30-30 și ceva de mii de lei brut, care pentru ceea ce e nevoie în acest program, sunt asemănătoare cu ceea ce se plătește și în mediul privat. Există niște bani din fonduri europene care se plătesc pentru salarii”, a declarat Miruță, potrivit Newsweek.

Astfel, angajările la Ministerul Economiei cu salarii de 30.000 lei reprezintă o oportunitate rară pentru specialiștii IT care vor să își aducă expertiza în sectorul public și să contribuie la digitalizarea României.

