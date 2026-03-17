Unele alimente din UE precum friptura sau baconul vegan vor trebui să își schimbe numele pe etichetă, conform noilor reglementări discutate la Bruxelles.

De ce cer producătorii de carne reguli mai stricte pentru unele alimente din UE

Mai exact, Bruxelles-ul vrea să elimine confuzia consumatorilor și interzice termenii asociați direct cu produsele de origine animală în cazul produselor . Totuși, burgerii și cârnații vegetali au primit o derogare momentană. Aceștia sunt considerați termeni care descriu forma preparatului, nu neapărat ingredientele din carne.

Disputa a pornit de la reprezentanții industriei cărnii, care consideră că actualele denumiri duc consumatorul în eroare. Intermediarii asociațiilor vegane au obținut o variantă mai relaxată de la Comisia Europeană. Din acest motiv, procesatorii de carne sunt reticenți față de regulile actuale.

„În 2025, când a existat o inițiativă ca denumirile atribuite cărnii și produselor din carne să nu fie atribuite produselor vegane, România s-a alăturat. Însă asociațiile vegane au făcut un lobby foarte puternic și de la Comisia Europeană a apărut o altă variantă. Noi privim această formulă cu destulă reticență pentru că se pot folosi în continuare denumirea de cârnați din soia sau denumiri de burger”, a explicat Dana Tănase, director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii.

Cum se apără antreprenorii care produc alimente vegane

De cealaltă parte, cei care au investit în restaurante și produse vegane spun că acuzațiile nu sunt fundamentate. Aceștia explică faptul că limba română și gastronomia sunt pline de astfel de exemple unde numele nu reflectă neapărat ingredientele, ca de exemplu: laptele de pasăre sau prăjitura cartof. În viziunea lor, un burger este definit de forma sa și de modul în care este servit, nu de tipul de proteină din interior.

„Nu păcălim dacă spunem burger. E un compus din partea nutrițională și două bucăți de pâine. Faptul că noi folosim produse vegetale nu văd niciun impediment să folosim denumirea de burger. Fructele de mare? Vorbim despre mere, pere crescute în oceane sau vorbim despre moluște și crustacee? Industria cofetăriei: prăjitura cartof conține cartof? Sau laptele de pasăre conține pasăre?”, a susţinut Alexandru Bădulescu, antreprenor.

Cât de mult s-a schimbat piața de când au apărut aceste alimente pe bază de plante

În ultimii ani, oferta de produse vegetale a explodat, depășind cu mult faza preparatelor simple. Astăzi, rafturile magazinelor sunt pline de alternative care imită aproape perfect gustul și textura produselor clasice, de la mici și salam până la brânzeturi. Totuși, pentru ca noile reguli de denumire să devină obligatorii, proiectul trebuie să treacă prin Parlamentul European și să fie aprobat oficial de toate statele membre, scrie .