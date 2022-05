UPDATE: Incendiu în București, în zona Piața Unirii// Un locatar a fost preluat de SMURD. Autoturismele parcate îngreunează misiunea pompierilor (VIDEO)

Un incendiu este în desfășurare în București, sâmbătă, la ora prânzului. Acesta este localizat în zona Pieței Unirii. Focul se manifestă în podul unei clădiri cu mai multe etaje, potrivit B1TV.

„În acest moment, incendiul se manifesta la podul acestei clădii care are o lungime și o deschidere stradală de 40 de ml. Acționăm cu autoscările de le nivelul părții superioare a clădirii. S-a reușit pătrunderea și in interior. S-a procedat la evacuare locatorilor acestei clădiri. Ansamblul de clădiri are la parter spatii comerciale, iar la etaj spatii pentru locuit. Au fost realizate operațiuni de căutare si evacuare a persoanelor, este încă în desfășurare. Există degajare foarte mare de fum. Există posibilitate ca incendiul să se propage, au fost luate măsuri în acest sens. Au fost concentrate progresiv 15 autospeciale de stingere, pe lângă resursele de prim-ajutor, medicale, autoscările si toate celelalte autospeciale necesare. Nu cunoaștem nici locul exact de izbucnire a incendiului și nici circumsțantele”, a declarat Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISU București, pentru Știrile B1, prezentate de Andreea Moraru pentru B1 TV.

Un locatar din clădirea incendiată a fost preluat de SMURD

„Au fost constituie echipe de căutare-salvare, care verifică fiecare încăpere pentru identificarea unor eventuale persoane surprinse de incendiu, captive fie din cauza focului, fie din cauza fumului. Avem o singură persoană in îngrijirea echipajelor SMURD. A fost scos din clădire, dar nu prezintă arsuri. Este in evaluare medicală în acest moment” , a completat purtătorul de cuvânt ISU.

Autoturismele parcate îngreunează misiunea pompierilor

„Sunt și autoturisme staționate pe partea carosabilă care nu permit înaintarea autospecialelor, însă operațiunea este desfășurată pe mai multe laturii ale clădiri, astfel încât toate zonele în care se manifesta incendiul să fie acoperite. Se acționează de cel puțin 15 minute”, a declarat Daniel Vasile.

