V. Ştefan (Poșta Română): Compania nu e pregătită pentru privatizare / Am câștigat procesele cu șefii concediați / Nu vrem ca reforma să fie văzută ca un bau-bau / În administrația centrală, din 1.200 de persoane au rămas 500 (VIDEO)

Valentin Ştefan, directorul general al Poștei Române, a declarat vineri, pentru B1 TV, că în acest moment compania nu e pregătită pentru privatizare, dar trece printr-un proces de restructurare, pe care ar prefera să-l numească „de reformare”, pentru a nu mai fi „un bau-bau și o sperietoare pentru oameni”.

Ştefan a vorbit despre procesele cu șefii din Poștă care au fost concediați, despre oficiile poștale, numărul de angajați, dar și despre redistribuirea salariaților pe posturile din companie în care e nevoie de ei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Drumurile noastre”, moderată de Ștefan Etveș pe B1 TV.

Ștefan: Poșta Română nu e pregătită pentru privatizare

„Poșta Română nu e pregătită pentru privatizare. Uitați-vă la succesul Hidroelectrica, o companie care a fost, totuși, pregătită și care lucrează într-o industrie de mare interes și cu foarte mulți bani. Poșta Română nu e pregătită pentru privatizare chiar dacă ar exista această dorință. Departe de planurile noastre, de activitatea noastră această pregătire de a privatiza compania.

Din experiențele de până acum, o companie care are un pachet de acțiuni chiar și mic pe Bursă e o companie care o duce bine. Așa că mi-aș dori să văd o mică parte din acțiunile companiei listate la Bursă. Asta înseamnă că e garanția lucrului bine făcut la compania națională Poșta Română. Deci n-o privatizăm și n-o vindem”, a declarat directorul Poștei Române, pentru B1 TV.

Acesta a mai spus că de când conduce Poșta Română, adică de doi ani, pe la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării au trecut șapte miniștri: „A existat o instabilitate foarte mare la acest minister. Nu e un lucru pe care eu să-l pot controla. Sau Poșta Română”.

Valentin Ștefan, despre plecările din Poșta Română

„Deși a fost un sezon în care lumea nu prea a plecat din companie, numărul angajaților a coborât de la 23.000 la aproape 22.500. Deci avem un minus de 500 de angajați în ultimele șase luni. Au fost plecări voluntare, demisii sau ieșiri la pensie”, a mai spus acesta, punctând că au plecat mai mult de 500 de oameni, dar, în paralel, au și fost reangajați alții. Așa se explică minusul de 500.

Acum, Poșta are 10.000 de poștași și ce se mai angajează se angajează pe post de curier: „Angajăm curieri, ofițeri suport clienți, cash manageri, tot ce înseamnă interacțiune cu publicul, cu clienții. Și șefi operaționali angajăm”.

Valentin Ștefan a mai susținut că, pe lângă plecările voluntare, opt șefi din companie au fost : „Sunt singurele concedieri reale, adică oameni care n-au vrut să plece din companie. Din păcate, compania e dată în judecată de foștii colegi. Din fericire, procedura a fost una legală și toate procesele de până acum au fost câștigate de companie. Încă există apel în multe cazuri, dar premisele sunt bune, că restructurarea a fost una reală, serioasă și necesară pentru companie și judecătorul a dat dreptate Poștei”.

Acesta a mai precizat că Poșta Română are 5.500 de „pe care intenționăm să le păstrăm, chiar vrem să deschidem noi puncte poștale. Avem cam 300 de situații în care există doar un angajat pe punctul poștal”.

Valentin Ștefan, despre restructurarea / reformarea companiei Poșta Română

Directorul Poștei a vorbit și despre procesul de restructurare / reformare a companiei.

„Cred că cel mai bine e să folosim termenul de ”reformă” a companiei, că ne dorim foarte mult să nu mai fie un bau-bau și o sperietoare pentru oameni. Reformare sau restructurare nu înseamnă concedieri, ci reașezarea angajaților acolo unde e nevoie de munca și de calitățile lor. Dacă cineva a fost angajat acum 20 de ani pe o activitate nu putem să mai avem așteptările să facă aceeași muncă 20 de ani mai târziu. E normal să se creeze noi oportunități în cadrul companiei, unde acești oameni să meargă. (…)

Vă dau un exmeplu: în administrația centrală erau 1.200 de persoane angajate anul trecut, acum mai sunt 500. Compania nu a concediat 700 de oameni, ci 8 persoane. Toți ceilalți au mers în alte structuri, fie s-au transferat, fie au plecat voluntar, s-au pensionat, prin demisie. Asta înseamnă optimizare, nu goana după reducerea de angajați”, a mai declarat Valentin Ştefan, directorul general al Poștei Române, pentru B1 TV.