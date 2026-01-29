B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est

Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est

Ana Beatrice
29 ian. 2026, 20:24
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Unde este cel mai scump să mergi în vacanță în Europa
  2. De ce nu reușesc destinațiile ieftine să atragă mai mulți turiști

O vacanță reușită începe cu decizii inteligente și un buget bine pus la punct. Tocmai de aceea, este util să știți din timp care sunt cele mai ieftine și cele mai scumpe destinații din Europa. Acest lucru vă ajută să vă organizați mai eficient și să evitați cheltuielile neprevăzute.

Diferențele de preț pot fi semnificative, mai ales când vine vorba de cazare și mese la restaurant. Alegând o țară mai accesibilă, puteți economisi sume importante. Banii rămași pot fi investiți în experiențe frumoase, excursii sau mici răsfățuri care fac vacanța memorabilă.

Unde este cel mai scump să mergi în vacanță în Europa

Când vine vorba de bugetul alocat pentru mâncare și cazare, Elveția și Danemarca ocupă primele locuri în clasamentul realizat de Eurostat. În schimb, România, Ungaria și Bulgaria se numără printre cele mai prietenoase destinații pentru buzunarul turiștilor.

Elveția impresionează prin peisajele alpine, ghețari, cascade și sate pitorești. Totodată, este cea mai scumpă țară europeană pentru vacanțe, cu cheltuieli medii de aproximativ 171 de euro raportate la un coș standard. Vizitatorii plătesc aici sume considerabile atât pentru mesele la restaurant, cât și pentru cazare. Diferențele față de alte destinații pot fi uriașe.

Din Uniunea Europeană, Danemarca conduce topul, cu prețuri cu aproape 49% peste media europeană. Copenhaga este principalul punct de atracție, datorită canalelor sale pitorești, caselor colorate din port și faimoasei grădini Tivoli. Irlanda, Finlanda și Luxemburg completează lista destinațiilor costisitoare.

De ce nu reușesc destinațiile ieftine să atragă mai mulți turiști

Deși Bulgaria, Ungaria, România și Cehia se numără printre cele mai accesibile țări pentru vacanțe, acest avantaj nu atrage automat mai mulți vizitatori străini.

Țara noastră, spre exemplu, are litoral la Marea Neagră, castele medievale, orașe pline de istorie și peisaje naturale impresionante. Cu toate acestea, rămâne insuficient promovată la nivel european. În plus, mulți turiști sunt încă rezervați din cauza percepției legate de calitatea serviciilor.

„Costurile de achiziție ale structurilor de cazare, hoteluri, apartamente, sunt de câteva ori mai mari, poate chiar de zeci de ori mai mari decât în România. Atunci când mergem la un hotel dintr-o asemenea structură de cazare, suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani din buzunare. Apoi, salariile în destinațiile respective sunt mai mari decât în România, ceea ce înseamnă că și prețurile în destinațiile respective sunt, din nou, mai mari.”, a declarat un consultant în turism, potrivit stirileprotv.ro.

Cu toate acestea, unii vizitatori spun că aleg România pentru experiență, cultură și dorința de a descoperi locuri autentice, nu doar pentru costuri reduse.

Tags:
Citește și...
O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
Eveniment
O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Eveniment
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Eveniment
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Eveniment
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Eveniment
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Eveniment
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Eveniment
Un afiș publicitar din magazinele Leroy Merlin stârnește controverse: femeile fac curat, bărbații se joacă. Cum se apără compania
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Eveniment
Bunica Mirabelei Grădinaru a murit. Aristița Malcoce va fi înmormântată sâmbătă în Zăpodeni, județul Vaslui
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Eveniment
Tribunalul Federal Elvețian retrage medalia de bronz a Anei Maria Barbosu la JO 2024
Ultima oră
21:35 - Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit”
21:25 - Tatulici e pentru un guvern minoritar: „Să vedem ce face PSD în opoziția reală, că se discreditează dacă se apucă cu AUR să-și facă hora aia mizerabilă” (VIDEO)
20:59 - O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
20:56 - Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)
20:18 - CTP: „Suntem în continuare în rahat”. Analiza gazetarului despre activitatea lui Bolojan și jocurile PSD (VIDEO)
19:44 - Iarna revine în forță: –20 de grade, ninsori și cod galben de vânt în România
19:24 - O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
19:14 - Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
18:58 - Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
18:42 - Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei