O vacanță reușită începe cu decizii inteligente și un buget bine pus la punct. Tocmai de aceea, este util să știți din timp care sunt cele mai ieftine și cele mai scumpe destinații din Europa. Acest lucru vă ajută să vă organizați mai eficient și să evitați cheltuielile neprevăzute.

Diferențele de preț pot fi semnificative, mai ales când vine vorba de cazare și mese la . Alegând o țară mai accesibilă, puteți economisi sume importante. Banii rămași pot fi investiți în experiențe frumoase, excursii sau mici răsfățuri care fac vacanța memorabilă.

Unde este cel mai scump să mergi în vacanță în Europa

Când vine vorba de bugetul alocat pentru mâncare și cazare, Elveția și Danemarca ocupă primele locuri în clasamentul realizat de . În schimb, România, Ungaria și Bulgaria se numără printre cele mai prietenoase destinații pentru buzunarul turiștilor.

Elveția impresionează prin peisajele alpine, ghețari, cascade și sate pitorești. Totodată, este cea mai scumpă țară europeană pentru vacanțe, cu cheltuieli medii de aproximativ 171 de euro raportate la un coș standard. Vizitatorii plătesc aici sume considerabile atât pentru mesele la restaurant, cât și pentru cazare. Diferențele față de alte destinații pot fi uriașe.

Din Uniunea Europeană, Danemarca conduce topul, cu prețuri cu aproape 49% peste media europeană. Copenhaga este principalul punct de atracție, datorită canalelor sale pitorești, caselor colorate din port și faimoasei grădini Tivoli. Irlanda, Finlanda și Luxemburg completează lista destinațiilor costisitoare.

De ce nu reușesc destinațiile ieftine să atragă mai mulți turiști

Deși Bulgaria, Ungaria, România și Cehia se numără printre cele mai accesibile țări pentru vacanțe, acest avantaj nu atrage automat mai mulți vizitatori străini.