O vacanță reușită începe cu decizii inteligente și un buget bine pus la punct. Tocmai de aceea, este util să știți din timp care sunt cele mai ieftine și cele mai scumpe destinații din Europa. Acest lucru vă ajută să vă organizați mai eficient și să evitați cheltuielile neprevăzute.
Diferențele de preț pot fi semnificative, mai ales când vine vorba de cazare și mese la restaurant. Alegând o țară mai accesibilă, puteți economisi sume importante. Banii rămași pot fi investiți în experiențe frumoase, excursii sau mici răsfățuri care fac vacanța memorabilă.
Unde este cel mai scump să mergi în vacanță în Europa
Când vine vorba de bugetul alocat pentru mâncare și cazare, Elveția și Danemarca ocupă primele locuri în clasamentul realizat de Eurostat. În schimb, România, Ungaria și Bulgaria se numără printre cele mai prietenoase destinații pentru buzunarul turiștilor.
Elveția impresionează prin peisajele alpine, ghețari, cascade și sate pitorești. Totodată, este cea mai scumpă țară europeană pentru vacanțe, cu cheltuieli medii de aproximativ 171 de euro raportate la un coș standard. Vizitatorii plătesc aici sume considerabile atât pentru mesele la restaurant, cât și pentru cazare. Diferențele față de alte destinații pot fi uriașe.
Din Uniunea Europeană, Danemarca conduce topul, cu prețuri cu aproape 49% peste media europeană. Copenhaga este principalul punct de atracție, datorită canalelor sale pitorești, caselor colorate din port și faimoasei grădini Tivoli. Irlanda, Finlanda și Luxemburg completează lista destinațiilor costisitoare.
De ce nu reușesc destinațiile ieftine să atragă mai mulți turiști
Deși Bulgaria, Ungaria, România și Cehia se numără printre cele mai accesibile țări pentru vacanțe, acest avantaj nu atrage automat mai mulți vizitatori străini.
Țara noastră, spre exemplu, are litoral la Marea Neagră, castele medievale, orașe pline de istorie și peisaje naturale impresionante. Cu toate acestea, rămâne insuficient promovată la nivel european. În plus, mulți turiști sunt încă rezervați din cauza percepției legate de calitatea serviciilor.
„Costurile de achiziție ale structurilor de cazare, hoteluri, apartamente, sunt de câteva ori mai mari, poate chiar de zeci de ori mai mari decât în România. Atunci când mergem la un hotel dintr-o asemenea structură de cazare, suntem nevoiți să scoatem mai mulți bani din buzunare. Apoi, salariile în destinațiile respective sunt mai mari decât în România, ceea ce înseamnă că și prețurile în destinațiile respective sunt, din nou, mai mari.”, a declarat un consultant în turism, potrivit stirileprotv.ro.
Cu toate acestea, unii vizitatori spun că aleg România pentru experiență, cultură și dorința de a descoperi locuri autentice, nu doar pentru costuri reduse.