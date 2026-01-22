B1 Inregistrari!
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise

Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise

Iulia Petcu
22 ian. 2026, 13:14
Restaurantele din UE se pregătesc pentru interdicții majore din august 2026. Ce produse vor fi interzise
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce prevede noul regulament european privind ambalajele
  2. Cum se vor schimba ambalajele din restaurante și baruri
  3. Ce interdicții intră în vigoare din 2030
  4. Cum vor fi obligați operatorii HoReCa să se adapteze

Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră pentru sectorul HoReCa, printr-un regulament care va rescrie regulile privind ambalajele din plastic de unică folosință. Noile norme vizează reducerea deșeurilor, limitarea materialelor poluante și impunerea unor standarde unitare în toate statele membre.

Ce prevede noul regulament european privind ambalajele

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, cunoscut ca PPWR, va intra în vigoare în februarie 2026 și va deveni aplicabil din august. Actul normativ stabilește reguli uniforme la nivelul Uniunii, cu scopul reducerii volumului de ambalaje și al eliminării treptate a materialelor nocive.

Măsurile se adresează atât producătorilor, cât și comercianților și operatorilor din HoReCa, care vor trebui să respecte cerințe stricte privind materialele, etichetarea și eliminarea ambalajelor. Nerespectarea noilor reguli va împiedica introducerea produselor pe piața europeană.

Printre primele schimbări concrete se află restricțiile aplicate substanțelor PFAS, utilizate frecvent pentru impermeabilizarea ambalajelor alimentare. Aceste substanțe se regăsesc în numeroase materiale, de la hârtii tratate până la diverse tipuri de plastic.

Începând cu 12 august 2026, ambalajele care depășesc limitele admise vor deveni ilegale automat, fără perioade suplimentare de tranziție. Producătorii vor fi obligați să renunțe la materiale ieftine și să adopte alternative conforme, chiar dacă acestea presupun costuri mai ridicate.

Cum se vor schimba ambalajele din restaurante și baruri

Pentru restaurante și baruri, impactul va fi vizibil mai ales la nivelul ambalajelor individuale pentru zahăr, sosuri sau condimente. Deși aspectul exterior poate rămâne similar, materialele utilizate vor fi complet diferite și conforme cu noile cerințe.

În paralel, regulamentul introduce obligații clare de etichetare, valabile în întreaga Uniune Europeană, privind modul corect de eliminare. Lipsa acestor informații va face ca ambalajele să nu mai poată fi comercializate, crescând responsabilitatea operatorilor economici, relatează Capital.

Ce interdicții intră în vigoare din 2030

Cel mai amplu set de restricții va deveni aplicabil de la 1 ianuarie 2030, când anumite ambalaje vor fi eliminate complet din HoReCa. Articolul 25 interzice ambalajele din plastic de unică folosință pentru condimente, sosuri, zahăr sau creme de cafea.

Măsurile se extind și asupra produselor cosmetice din hoteluri, ambalate în recipiente sub 50 de mililitri, precum și asupra fructelor și legumelor ambalate în plastic. Obiectivul declarat este reducerea deșeurilor cu 5% până în 2030 și cu 15% până în 2040, raportat la nivelul din 2018.

Cum vor fi obligați operatorii HoReCa să se adapteze

În acest context, restaurantele vor trebui să adopte dozatoare și recipiente reîncărcabile, realizate din materiale alternative plasticului, precum hârtia reciclabilă. Adaptarea presupune investiții logistice și schimbarea modului de servire pentru numeroase produse.

Până la 12 februarie 2028, operatorii HoReCa vor fi obligați să ofere clienților opțiunea recipientelor reutilizabile pentru mâncare și băuturi la pachet. Acestea vor putea fi furnizate de local sau aduse de clienți, fără suprataxe și, în unele cazuri, la prețuri mai mici.

